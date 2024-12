Calcio, Eccellenza. Dalle 18:00 scatta il turno infrasettimanale, sarà supersfida tra Celle Varazze e Pietra Ligure

Il giorno del turno infrasettimanale è arrivato.

Tra il tardo pomeriggio e la piena serata, infatti, si disputerà l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Un turno ad alta concentrazione ponentina, dato che la San Francesco sarà di scena a Taggia, mentre all’Olmo Ferro si disputerà l’attesissima sfida tra il Celle Varazze, ulteriormente rinnovata dopo gli ultimi ingaggi, e il Pietra Ligure. Un match di per sè già di cartello per la qualità di entrambe le squadre in campo, ma il pizzico di pepe in più arriverà dal primo incrocio tra Mario Pisano, attuale tecnico delle civette, e il club biancoceleste.

La capolista Rivasamba tenterà di ripartire contro il Golfo Pro Recco, mentre il resto del programma sarà praticamente composto da incroci interamente genovesi: Serra Riccò - Molassana, Campomorone - Bogliasco, Genova Calcio - Arenzano, Praese - Angelo Baiardo e Athletic Club - Voltrese.

Il programma