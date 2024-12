Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei gironi liguri, nuovo punto di penalità per il Borgio Verezzi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 30/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 30/11/2024 VADINO FOOTBALL CLUB - BORGIO VEREZZI

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società VADINO FOOTBALL CLUB, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società BORGIO VEREZZI non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione;

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS,

Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. nº 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2024/25 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la seconda rinuncia, per il Campionato in questione, in Euro 300,00 (trecento/00);

Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"

P.Q.M. Dispone:

di infliggere la perdita della gara per 3-0 alla Società BORGIO VEREZZI, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;

di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società BORGIO VEREZZI, a titolo di seconda rinuncia.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BORGIO VEREZZI

V.D.G.



PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

BORGIO VEREZZI 1 PUNTO

V.D.G.



AMMENDA

Euro 300,00 BORGIO VEREZZI

V.D.G.



DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PARODI IVAN (BOLZANETESE VIRTUS)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAGNI ENRICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BAZZIGALUPI ALEXANDRO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (II INFR)

CHIESA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)



AMMONIZIONE (I INFR)

CIRILLO STEFANO (APPARIZIONE FC)

STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

TORRE DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DERI ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)

CALVI SAMUELE (MASONE)

CAPPELLI MATTEO (RIESE)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERRIA SIMONE (ATLETICO QUARTO)

Al termine della gara proferiva una frase ingiuriose rivolta al DDG.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

SORLINO GIACOMO (APPARIZIONE FC)

PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

BARDI ALESSIO (MASONE)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)

RATTO LORENZO (SAVIGNONE)

TAVARONE FRANCESCO (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VI INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)



AMMONIZIONE (III INFR)

CANTONI LORENZO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MENDOLA FILIPPO (APPARIZIONE FC)

OPPEDISANO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

DONATI FRANCO (BARGAGLI SAN SIRO)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SATURNI ANDREA (LETIMBRO 1945)

SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

SABALLY IBRAHIM (VADESE CALCIO 2018)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (II INFR)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BERTACCHINI MATTEO (APPARIZIONE FC)

BOJANG MUHAMMED (APPARIZIONE FC)

DENARO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

VENTURINI ANDREA GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)

COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)

LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI 2024)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

PALAGANO ANDREA (MASONE)

CROCE RICCARDO (PRIARUGGIA G.MORA)

RE ANDREA (RIESE)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

CERAOLO STEFANO (VADESE CALCIO 2018)

DANNA SIMONE (VADESE CALCIO 2018)

LANZAROTTI ANDREA (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (I INFR)

ESPOSITO FEDERICO (ATLETICO QUARTO)

OTTONELLO MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

RUSSO LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

CROSETTI FABRIZIO (BORGORATTI)

MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)

VENTURA MARCO (BORGORATTI)

GERARDI MATTIA (CA DE RISSI SG)

MOLINELLI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

VATTERONI TOMMASO (CASARZA LIGURE)

BIAGINI NICOLA (COLLI 2024)

MARELLA NICOLO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DEMARTINI GUILLERMO (MULTEDO 1930)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

CHILLE ANDREA (ROSSIGLIONESE)

GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)

MALINCONICO DANIELE ANGELO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

ODDERA ALBERTO (SPOTORNESE CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 1/12/2024



DIRIGENTI

Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 16/1/2025

TURCHI MAURO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 2/1/2025

MIGNONE MAURO (SORI)



Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 30/12/2024

ARENA GIOSUE (RICCO LE RONDINI)



Ammonizione (I infr)

GAIERO STEFANO (SORI)

MORASSO ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



ALLENATORI

Squalifica fino al 30/12/2024

TORREGROSSA DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



Squalifica per una gara

VINDIGNI DANILO (GOLFO DIANESE 1923)



Ammonizione (I infr)

FURIA LUCA (RICCO LE RONDINI)



CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive

LI CAUSI GIUSEPPELORENZO (IMPERIESE CALCIO)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)



Squalifica per due gare effettive

PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)



Squalifica per una gara effettiva

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRILLO DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

ABDELFATTAH RAMY SALAH AFIF (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



Ammonizione con diffida (IV infr)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

PACINI UDNY ZACCARIA (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



Ammonizione (VII infr)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)



Ammonizione (III infr)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SEGALERBA MATTIA (BORGO INCROCIATI)

BLEVE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

LODOVICI SAMUELE (CAMPOROSSO)

BORGHETTI MICHELE (CASTELNOVESE)

CHIAPPERINI TOMMASO (COGORNESE)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

MARTELLI FABIO (RIOMAIOR 1965)

SASSARINI SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

CONDORELLI NICOLO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GRECO ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

CAMPAGNANI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



CALCIATORI NON ESPULSI (CONTINUAZIONE)

Ammonizione (II infr)

GALLO MATTEO (ALTARESE)

NDIAYE PAPA NDONGO (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

ZECCA DANIELE (ALTARESE)

POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)

DALESIO FABRIZIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

TRAVELLA LUCA (CAMPOROSSO)

GARRONE JACOPO (DEGO CALCIO)

SPRIANO MATTEO (DEGO CALCIO)

FOLCO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

GRECO ALESSANDRO (GOLFO DIANESE 1923)

FILIBERTO DANIELE (IMPERIESE CALCIO)

CODA ANDREA (IRON FOX AMEGLIESE)

GIOFFREDI MATTEO (PEGLI LIDO FBC)

TARASENKO NIKITA (PEGLI LIDO FBC)

VITALE FRANCESCO LEAND (POLIS. PIEVE LIGURE)

PUCCI JACOPO (RICCO LE RONDINI)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

MUKAJ MATTEO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

VOLPE CHRISTIAN (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BERRUTI DANIEL (SPERANZA 1912 F.C.)



Ammonizione (I infr)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

AVIGNONE ROCCO MARIA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

DI MARI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

FUMAGALLI ANDREA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

MANCUSO EMANUELE (CASTELNOVESE)

DONDERO COSIMO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MOLINELLI MARCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MOSTO FEDERICO (F.C.LAVAGNA 2.0)

LANTERI NICOLO (GOLFO DIANESE 1923)

DE SIMEIS DONATO (IMPERIESE CALCIO)

CROCE FABIO (MALLARE)

CASELLA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CORREALE MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

MELA FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

CHIANTIA SIMONE (PEGLI LIDO FBC)

MATA ARMAND (QUILIANO&VALLEGGIA)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

GIORDANO UMBERTO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

CIAMMARUGHI UMBERTO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MUSANTE FEDERICO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ORENGO ALESSIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)