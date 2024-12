Calcio, Albenga. Il solito leit motiv a Voghera e sconfitta per 4-1. In panchina Gianni Gaido

E' evaporato nel giro di due mesi il vantaggio rispetto alla zona playout accumulato dall'Albenga.

Otto sconfitte in nove partite, dall'avvento di mister Massa, a cui si è aggiunto il 4-1 incassato ieri a Voghera.

Per la squadra del presidente Oreste Cavaliere è stata la seconda occasione in cui i lombardi sono riusciti ad andare a segno per più di una volta (l'altra il 2-0 sul Saluzzo), a testimoniare il gap tecnico e fisico tra gli ingauni e le altre squadre.

Ad andare a segno per gli arancioneri è stato l'ex La Vecchia in due occasioni, oltre a Monza e appadonna. Di Ennasry il gol della bandiera albenganese.

Le novità in distinta portano i nomi di Nori, Bianchi e Caluschi, oltre a Gianluca (in campo) e Gianni Gaido, pronto con il patentino ad affiancare mister Thomas Massa.

Dopo gli scontri diretti con le squadre di bassa classifica ora al Riva è atteso il Ligorna e per chiudere il girone di andata il derby contro l'Imperia al Nino Ciccione.



VOGHERESE - ALBENGA 4-1

VOGHERESE: Norrito, Velaj, Balesini, Tunesi, Bortoletti, Losio, Monza (34' st Corioni), Sollini (16' st Poropat), Cappadonna (40' st Asei Conte), Zito (27' st Longo), La Vecchia (23' st Gerace).

Allenatore: Cavaliere

ALBENGA: Maccagni, Caluschi, Gianl. Gaido, Pezzella, Belgiovine, Armari, Alfano, Di Porto, Criscuolo (9' st Nori), Ferrarese, Ennasry (40' st Bovegno).

Allenatore: Gianni Gaido

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno