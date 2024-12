Calcio. Ceriale spietato, il Bragno si arrende dopo una buona partenza

Strategicamente una partita si può riassumere in mezz'ora.

Non capita spesso, ma è quanto è avvenuto ieri pomeriggio tra il Bragno e il Ceriale, con i biancoblu di Mambrin a inanellare l'ennesimo risultato utile.

Eppure il Bragno era partito forte, creando più di un presupposto per insidiare la porta di Vinci. Gli ospiti, però, pur con un'età media della rosa particolarmente bassa, stanno iniziando a dimostrare una buona dose di cinismo, piazzando i colpi giusti alle prime ripartenze.

E' arrivato così il rigore di Mariani al 20' e la seconda rete di Beluffi, a regalare l'ennesima domenica felice per i cerialesi.

Per il Bragno un ko che non rende pregiudica la recente rimonta in graduatoria per la squadra di Ferraro, in attesa del pieno inserimento degli ultimi innesti.



BRAGNO - CERIALE 0-2

Reti: 20’ Mariani (Rig.), 30’ Beluffi G.

Bragno: Ghizzardi, Osman, Esposito (68’ Metalla), Morielli (57’ Rizzo S.), Turco, Capici, Palumbo, Tubino, Gamba, Di Martino (37’ Monni), Cavallone G.

A disposizione: Bruzzone, Longagna, Bovio, Favara, Quinonez.

Allenatore: Ferraro



Ceriale: Vinci, Prudente, Cenisio, Gagliano, Andreetto E., Genduso, Pescio (75’ Molina Borja), Kacellari (79’ Beluffi L.), Mariani (57’ Vierci), Vignola, Beluffi G. (67’ Melegazzi).

A disposizione: Mondino, Cortesi, Prudente G., Soria, Bonifazio.

Allenatore: Mambrin



Arbitro: Gorlero di Imperia