Calcio. L'Oltrepò perde a Vado ma conferma le proprie qualità, Parolini: "La sconfitta è bugiarda"

Trasferta amara per l'Oltrepò, sconfitto 3-1 sul campo del Vado. A fine gara, il tecnico dei lombardi Maurizio Parolini ha commentato così l'andamento del match: "Nel primo tempo abbiamo pagato un po' dazio all'inizio, con qualche disattenzione di troppo che avevamo preparato in modo diverso - ha spiegato - però ci sta perché la qualità degli attaccanti del Vado la conoscevamo. Dopodiché nel secondo tempo la squadra ha creato parecchio, purtroppo non è arrivato il 3-2 che poteva riaprire la partita".

"È però un risultato alla lunga un po' bugiardo" la chiosa del mister lombardo.