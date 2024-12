Calciomercato, Bragno. Salutano Metalla e Quinonez, contatto con Romano

Sta entrando sempre più nel vivo la sessione dicembrina di calciomercato.

Il Bragno dopo gli arrivi di Favara e Vasiunin nel pacchetto arretrato, si prepara a rinnovare anche il parco offensivo.

Hanno lasciato infatti la casacca biancoverde sia Elvis Metalla che Patrick Quinonez, motivo per cui non sono affatto da escludere novità in entrata.

Un contatto con Gabriele Romano, dopo la separazione avvenuta ieri con il Savona, c'è già stato. La punta è ovviamente seguita da più società, ma il Bragno è in prima fila per tentare di portare a termine l'operazione.