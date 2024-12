Vivere le emozioni del Basket NBA dal campo: quali sono le squadre più forti quest’anno

Basta vedere gli highlights di NBA di Sky Sport per innamorarsi subito di questo sport, che ogni anno mette in scena uno spettacolo sportivo unico ed è una delle discipline più seguite al mondo.

Niente male per uno sport che nasce come semplice esercizio di allenamento per i giocatori di football americano, proprio così, perché è questo che era all’inizio, con due cesta per raccogliere i palloni ovali lanciati, al posto dei rispettivi canestri.

Prima fu Wilt Chamberlain a lanciare il basket al top dell’interesse nazionale negli anni ‘60 quando realizzò 100 punti in un match, poi ci pensò Michael Jordan negli anni ‘90 ha proiettare la NBA in tutte le televisioni del mondo con le sue imprese nei Chicago Bulls. Oggi, la pallacanestro è molto più che uno sport, uno spettacolo a 360 gradi che combina le performance atletiche con le scenografie delle cheerleader, ma anche concerti e altri show: la NBA resta un mix di adrenalina ed emozioni pure.

Vivere la NBA sul campo

Le arene del basket NBA offrono tutti i servizi utili per trascorrere una giornata di divertimento puro, dall’intrattenimento per i bambini a quello per adulti, ma anche ristoranti, negozi, shop e mini musei delle franchigie padrone di casa.

Ogni arena ha la sua gloriosa storia da raccontare, se per caso hai intenzione di andare in viaggio in USA e vedere una partita oppure i playoff, ti basterà monitorare i siti di biglietti NBA per verificare la disponibilità dei posti: più il match è importante, più vanno a ruba. I biglietti dei big match è meglio acquistarli con molto tempo in anticipo, in modo da assicurarti un posto in prima fila nella storia della pallacanestro più spettacolare al mondo.

Una volta allo stadio, l’atmosfera calda accenderà il tuo tifo e quando i migliori cestisti entrano in scena, ogni appassionato potrà vedere con gli occhi i suoi idoli. Vivere lo spettacolo NBA è il sogno di qualsiasi amante del basket, che ha visto le gesta di Jordan in tv, ma anche le schiaccianti vittorie dei Lakers e dei Celtics.

Le squadre più forti quest’anno

Eccoci arrivati al dunque, il cuore dell’articolo, per scoprire le diverse franchigie più forti quest’anno che sono a caccia dei Celtics, vincitori dell’ultimo anello d’oro.

Il Gruppo Ovest è dominato dagli Oklahoma City Thunder e dai Memphis Grizzlies, mentre i Dallas Mavericks sono la franchigia più in forma negli ultimi match. Houston Rockets e Golden State Warriors stanno puntanto in alto e mirano a chiudere il campionato al top. Male i Los Angeles Lakers, almeno fino ad ora.

Nel Gruppo Est i Cleveland Cavaliers stanno dando filo da torcere a livello statistico ai campioni in carica, i Boston Celtics, che vogliono allungare e arrivare ai playoff al top per difendere il titolo. Non sarà facile, perché gli Orlando Magic si mantengono a poca distanza dal secondo posto e dietro ci sono i New York Knicks pronti al sorpasso. Anche per i Chicago Bulls butta male lì in fondo, nel limite della zona playoff.