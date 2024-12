Calciomercato. Metalla non vuol sbagliare scelta: "Proposte dall'Eccellenza alla Prima, ma voglio decidere con attenzione"

E' stato portato in atto un percorso di ringiovanimento dell'organico da parte del Bragno, con le partenze di Puglia, Metalla e Quinonez.

L'attaccante ex Savona e Millesimo ha voluto comunque augurare il meglio ai propri compagni di squadra: "Bragno è un ambiente familiare, in cui mi sono trovato bene. Purtroppo non è scattato il feeling giusto con mister Ferraro in questi mesi, ma auguro alla società di riuscire a raggiungere i propri obiettivi.

Telefonate da altri club nell'arco delle ultime ore? Si, ci sono stati un po' di contatti, partendo dalla Prima Categoria fino ad arrivare in Eccellenza. Ora però non voglio decidere con eccessiva fretta: aver premura di dire subito sì potrebbe portare a decisioni avventate. Il mio obiettivo è disputare i prossimi sei mesi a buoni livelli nel contesto migliore per esprimere le mie qualità".