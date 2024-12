Corsa campestre: 65 studenti in gara per l'IC Val Varella, selezionati i rappresentanti per i campionati provinciali

Si è svolta mercoledì 11 dicembre 2024 la fase d'istituto della corsa campestre valida per selezionare gli alunni che rappresenteranno la scuola durante le gare provinciali dei prossimi campionati studenteschi.

In una splendida giornata di sole alle porte dell'inverno gli alunni si sono sfidati in un percorso outdoor creato nell'area esterna del palazzetto dello sport di Borghetto S.S. 65 studenti hanno preso parte alla gara suddivisi nelle 2 categorie : ragazzi/e gli alunni del primo anno di scuola secondaria di primo grado; cadetti/e gli alunni del secondo e terzo anno. Il percorso, con una distanza dai 1000 ai 1500 metri a seconda della categoria, ha messo a dura prova gli studenti dell’IC Val Varatella provenienti da tutti e tre i plessi.

Nella categoria ragazzi ottima prova per gli alunni della classe a curvatura sportiva: primo posto per Aldo Xhaka (1a Borghetto ) e secondo posto per Davide Lenzi (1a Ceriale ); chiudono rispettivamente al terzo e quarto posto Amine Najin (1b Ceriale ) e Rayan Ouled (1a Borghetto )

Nella categoria Ragazze primo posto per Noemi Torregrossa (1a Borghetto ) che domina la gara; secondo e terzo posto per le due compagne Silvia Sarà Alexandra David (entrambe di 1b Borghetto) . Un ottimo quarto posto per Giulia Cha di Ceriale.

Nelle categorie maggiori abbiamo i Cadetti che vedono primeggiare Pietro Bollorino (2b Toirano ) seguito da Leonardo Bonino e Alessandro Rilla (entrambi di 3a Toirano ) Rami Charni (3a Ceriale ) chiude al quarto posto.

Per le Cadette da evidenziare la splendida gara di Sofia Cabrini (2a Toirano) che vince, seguita da Arianna Pareto (3b Ceriale ) e Bassma Zouine (2b Ceriale ); al quarto posto Amelia Peota (3c Ceriale).

Questi gli alunni che prenderanno parte alla gara provinciale di corsa campestre dei prossimi campionati studenteschi.

Un applauso a tutti i 65 alunni che hanno partecipato all'evento con entusiasmo e passione, a dimostrazione di come lo sport è sempre di più mezzo di aggregazione e socializzazione.