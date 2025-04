Calcio, Prima Categoria A. Equilibrio sottile per il primo posto, due posticipi animeranno la serata

Il rush finale, in uno dei campionati di Prima Categoria più appassionanti dell’ultimo decennio, è ormai iniziato.

L’1-1 della scorsa settimana tra Baia Alassio e Ospedaletti ha momentaneamente congelato la lotta al vertice, con Camporosso e Ospedaletti potenzialmente a pari punti con le vespe, tenendo conto del turno di stop che la squadra di Sardo dovrà ancora affrontare.

Oggi pomeriggio, le attenzioni dovranno però essere tutte rivolte al campo.

Gli alassini saranno sul terreno dell’Oneglia, mentre i rossoblù di Carlet sono attesi al Marco Polo dall’Andora.

Sulla strada orange si prospetta invece la sagoma del Cengio.

Sfida tra squadre in ripresa in Val Bormida, tra Altarese e Vadino. Rotta verso Imperia, invece, per il Dego.

Due i posticipi: alle 18:00, San Filippo Neri Yepp - Borghetto; alle 20:15, Virtus Sanremo - Golfodianese.