Calcio, Eccellenza. Ultimi sforzi per il Celle Varazze, Pietra verso il record di punti, giornata chiave per il Loano

Ultimi 90 minuti prima della lunga sosta che, tra Torneo delle Regioni e celebrazioni pasquali, stopperà il campionato di Eccellenza fino al 27 aprile.

In vetta prosegue il testa a testa tra Celle Varazze e Rivasamba, impegnate oggi in trasferta rispettivamente sui campi di Voltrese e Molassana.

Il Pietra Ligure contro il Serra Riccò ha la possibilità di blindare matematicamente il terzo posto, conquistando contemporaneamente il proprio miglior bottino di punti nel massimo campionato regionale.

Un'Eccellenza alla quale vorrà continuare a partecipare anche la San Francesco Loano, a poche ore dallo scontro salvezza contro la Genova Calcio. In coda le distanze sono serratissime, tanto che il risultato di oggi pomeriggio potrà dire molto su come i rossoblu potranno affrontare psicologicamente le ultime due partite. Battere i biancorossi di Carletti avvicinerebbe la salvezza diretta a portata di mano, mentre un risultato negativo riaprirebbe totalmente i giochi in ottica playout.