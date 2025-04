Calcio, Serie D. Il Vado ospita il Saluzzo, altra gara da non fallire per la Cairese

Per il Vado è iniziata la lunga marcia di avvicinamento al prossimo campionato, a patto che i rossoblu vogliano ambire alla terza vittoria consecutiva nei playoff.

Chiudere al meglio la stagione, senza attriti o contrasti, sarebbe comunque il modo migliore per imbastire il prossimo campionato per la formazione del presidente Tarabotto, attesa però da una sfida sulla carta insidiosa come quella contro il Saluzzo.

La squadra di Cacciatore ha ottenuto la salvezza matematica, abbinando gioco, qualità a un gruppo di giovani davvero interessante.

Ennesima gara da non fallire, invece, per la Cairese. Tra i gialloblu e la Vogherese sono tre i punti di distanza, proprio il gap che separa la squadra di Solari dalla salvezza diretta.

Un gruppone in cui sono state risucchiate Imperia e Sanremese, entrambe in Piemonte per sfidare Gozzano e Chisola.

Big match, infine, nei quartieri alti con Bra - Ligorna.