Calcio, Promozione. Il derby lo decide Facello, il Millesimo passa al Corrent e condanna la Carcarese al secondo stop consecutivo

Un derby combattuto e ricco di tensione si è chiuso con la vittoria di misura del Millesimo, che espugna il campo della Carcarese grazie a un gioiello di Facello nel primo tempo.



La gara si sblocca al 15’: l'ex centrocampista di Pietra e Cairese si libera con classe di due avversari e dal limite dell’area lascia partire un destro chirurgico che si infila all’angolino, superando un incolpevole Grenna. La Carcarese prova a reagire, con Brovida e Poggi che impegnano severamente Conde, ma il portiere del Millesimo si dimostra insuperabile. Al 20’, a spegnere l’entusiasmo degli ospiti, arriva la prima rete annullata per fuorigioco, con Di Mattia che segna di testa su punizione di Vilar.

Il Millesimo insiste, sfiorando il raddoppio con Youri Vittori e Guarco, ma il risultato resta invariato. Nel finale di tempo, la Carcarese guadagna metri, sfiorando il pareggio con Prato e Brovida, ma la difesa giallorossa resiste.



La ripresa si apre con un possibile bivio: al 2’ Guarco si fa espellere per un fallo su Babliuk, lasciando i giallorossi in dieci. La Carcarese prende coraggio e cerca insistentemente il pareggio, ma al 15’ Poggi si vede annullare una rete per fuorigioco dopo una ribattuta vincente.

La partita si fa nervosa, con proteste in campo e tensioni sugli spalti: al 28’ il gioco si ferma per alcuni insulti provenienti dalla tribuna nei confronti di Ndiaye, che reagisce lanciando il pallone verso il pubblico. Il gesto accende gli animi, ma il capitano della Carcarese e lo staff riescono a riportare la calma.

Al 39’, arriva l’espulsione di Poggi per proteste, riequilibrando numericamente le squadre. Gli ultimi minuti sono un assalto della Carcarese, ma l’organizzata difesa del Millesimo e un super Conde tra i pali mantengono il risultato. Nel finale, il capitano Vilar rimedia un doppio giallo, lasciando il Millesimo in nove uomini per i lunghi nove minuti di recupero.



Carcarese - Millesimo Calcio 0-1

Marcatore: 15' Facello



CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Casassa, Prato, F. Moretti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone, Babliuk.

A disposizione: Giribaldi, Pirotto, Croce, Diamanti, Ghirardi, De Matteis, Kosiqi, Mombelloni, Spozio.

Allenatore: Battistel.



MILLESIMO CALCIO: Conde, Facello, Guarco, Di Mattia, Ndiaye, A. Vittori, Cigliutti, Piana, Bogarin, Villar, Y. Vittori.

A disposizione: Castiglia, La Rosa, Brignone, Stafa, Sata, Delgado, Gomes De Pina, Salvatico, Bove.

All.: Macchia.



ARBITRO: Fraticelli.

ASSISTENTI: Gasparo, Scandale.