Calcio, Eccellenza: il Celle Varazze vince ancora, un gol di Battaglia regola 1-0 una buona Voltrese

CELLE VARAZZE - VOLTRESE 1-0 (77’ Battaglia)

FINISCE QUI! Celle Varazze ancora vittorioso, Voltrese ko 1-0

Saranno 6 i minuti di recupero

87’ Righetti viene ammonito per aver allontanato il pallone, é entrato anche Akkari per tenere alto il pallone

85’ Entra il secondo portiere Tredici, lascia il campo Battaglia

84’ CELLE VARAZZE IN 10! Uscita in ritardo di Mitu sul neo entrato Nelli per il direttore di gara e fallo e rosso diretto per il portiere delle civette

83’ Cambiano i gialloblù, Piccardo esce, al suo posto Nelli

82’ Gnecchi spara alto su suggerimento di Battaglia

80’ Nuovo cambio per gli ospiti, Fundoni prende il posto di Garbarino

77’ CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Ravongoli riesce lavorare bene un pallone sulla destra del campo, mette in mezzo per la testa di Battaglia che incorna forte e batte Caruso

74’ Fallo tattico di Carta su Sassari, giallo giusto

72’ Esordio in maglia gialloblù per Macagno, entra al posto di Chiodi

69’ Tiro-cross di Silvestri che finisce sulla parte esterna del palo dopo una deviazione. Sugli sviluppi del corner seguente nulla di fatto

69’ Subito una discesa sulla fascia per Gnecchi che mette in mezzo per Battaglia che di testa mette a lato

66’ Doppio cambio per Pisano: Righetti e Gnecchi rilevano Anselmo e Panepinto

65’ Mischia nell’area della Voltrese dopo un angolo, Caruso ci mette letteralmente la faccia per parare il colpo di testa di Anselmo, civette sicuramente più pimpanti in questa fase

60’ Cambia ancora mister Sciutto: fuori Larcombe, dentro Marzano

60’ Percussione centrale di Sassari che però spara alto

54’ Duro intervento di Sassari, giallo per lui

52’ Super occasione per la Voltrese, De Benedetto buca l’intervento e Piccardo si invola verso la porta venendo fermato però da una grande uscita bassa di Mitu

50’ Primo cambio della sfida esce un acciaccato Damonte, entra Orlando

46’ Prende il via il secondo tempo



SECONDO TEMPO





Termina senza recupero il primo tempo, squadre negli spogliatoi dopo 45 minuti non esaltanti

35’ Portieri inoperosi, alcune uscite ben fatte ma poco di più

29’ Conclusione di Silvestri, leggera deviazione di un difensore non ravvisata dall’arbitro. Biancoblù più pimpanti ma poco incisivi davanti

22’ Piccardo di spalle lavora bene un pallone ma la sua conclusione viene bloccata dal portiere di casa

17’ Pari nel conto delle ammonizione, capitan Iraco ferma il rinvio di Mitu e viene giustamente sanzionato

16’ Primo giallo del match: ammonizione per De Benedetti

Primi 10 minuti di gioco, ancora fase di studio per le due squadre

1’ Inizia la sfida, padroni in completo bianco, ospiti in maglia gialloblù





PRIMO TEMPO

Prosegue la rincorsa del Celle Varazze alla capolista Rivasamba, la squadra di mister Pisano ospita la Voltrese in questa 13° giornata di campionato. I biancoblù arrivano sicuramente da un buon momento, così come la squadra ospite che nell'ultimo turno ha

rifilato sei goal alla Praese.

CELLE VARAZZE: Mitu, De Benedetti, Calcagno, Panipinto, Silvestri, Battaglia, Anselmo, Galatolo, Ravoncoli, Sassari, Padovan.

A disposizione: Tredici, Zampano, Guida, Righetti, Akkari, Bonanni, Gnecchi, Botte, Morando.

Allenatore: Pisano

VOLTRESE: Caruso, Garbarino, Carta, Fall, Iraci, Damonte, Larcombe, Chiodi, Piccardo, Amendola, Marchini.

A disposizione: Boni, Greco, Orlando, Macagno, Fundoni, Marzano, Fornaro, Nelli, Filippini.

Allenatore: Sciutto