Calcio, Eccellenza. Obiettivo punti e conferme per Celle Varazze, Pietra e Loano

Terzultima giornata del girone di andata nel massimo campionato regionale e, anche oggi, le note di interesse per le tre formazioni savonesi non mancheranno.

Partendo dai piani alti, il Celle Varazze si prepara a tornare all’Olmo Ferro dopo la sofferta vittoria di Loano. La squadra di Pisano sta trovando punti e compattezza, tanto da riuscire quasi ad azzerare il distacco dalla capolista Rivasamba.

Una frenata, quella dei levantini, che ha permesso anche al Pietra Ligure di rimettersi parzialmente in carreggiata. Tuttavia, più che alle avversarie, i biancocelesti dovranno guardare a sé stessi nei prossimi incontri: trovare continuità di rendimento, soprattutto lontano dal "Devincenzi", resta un passaggio cruciale per confermare le ambizioni dichiarate in estate già dalla gara odierna con il Serra Riccò.

La San Francesco Loano, nonostante il recente miglioramento nelle prestazioni, si trova invece ancora a fronteggiare una classifica deficitaria. Il penultimo posto, sebbene la situazione in coda sia equilibratissima, obbliga i rossoblù di Cattardico a cercare un risultato utile sul campo della “nuova” Genova Calcio, guidata da Paolo Mazzocchi.