Kettlebell. Solo primi posti per i finalesi Borghello e Colella al WKSF European Championship 2024 di Pescara

Dal 5 all’ 8 dicembre a Pescara si sono disputati i campionati europei di kettlebell lifting, dove Christian Borghello, Coach, e Alice Dorotea Colella, della Sezione Kettlebell della Polisportiva del Finale, hanno brillato sul panorama europeo portando a casa solo ed esclusivamente primi posti sul podio.

Sabato 7 salgono entrambi in pedana per affrontare la gara di Military Snatch, 12 minuti di tempo e cambio mano multiplo per effettuare più ripetizioni possibili:

Alice Dorotea Colella cat +65 élite, si aggiudica il 1° posto sul podio con 237 strappi con la ghiria da 20 kg.

Subito dopo è il turno del Coach Christian Borghello, cat +87 élite, che con la ghiria da 32 Kg chiude con 221 ripetizioni, aggiudicandosi il primo posto.

A pochi minuti dalla fine di entrambe le gare è il turno della staffetta di squadra:

in questa gara Colella porta la squadra femminile al primo posto con 41 jerk (e 5 no count) in 3 minuti con due ghirie da 20 kg.

A conclusione della giornata di gara, ha luogo l’assemblea delle rappresentative delle nazioni: la partecipazione è richiesta sia a Christian Borghello, membro del comitato esecutivo, e Alice Dorotea Colella in veste di interprete.

Poi, domenica 8, per Coach Borghello è di nuovo turno di gara:

Borghello chiude il campionato con la mezza maratona élite di snatch con la 32 kg e con le sue 444 ripetizioni si aggiudica il primo posto.

Con i risultati degli atleti la nostra Sezione Kettlebell e di tutto il team italiano, la Squadra Italia si è aggiudicata ai punti il campionato dell’europeo per il 12° anno.

La Polisportiva del Finale è orgogliosa di questi due suoi atleti che portano sempre l’Italia sulle vette più alte del podio a livello italiano e internazionale e che ogni anno contribuiscono a portare alto il nome di Finale Ligure tra quelli delle capitali mondiali dello sport