Kombat Team Alassio: Samuele Iorio sul ring a Genova, sarà "Battaglia sotto la Lanterna" per il titolo mondiale Wako Pro K1

Il 15 giugno all'RDS Stadium di Genova saranno di scena gli Sport da Combattimento ai massimi livelli mondiali: con un grandissimo evento internazionale sostenuto dal Comune di Genova e inserito all’interno del programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, il Comitato Ligure Federkombat organizza l'evento “Tempus Tacendi Tempus Belli – Battaglia sotto la Lanterna”. Il galà darà modo al pubblico di vedere in azione i migliori atleti liguri che si confronteranno con avversari provenienti da tutta Italia e dall'estero, i combattenti si cimenteranno in svariate specialità: dalla Savate, alla Muay Thai, alla Kickboxing, sia nel contatto pieno che nel light. Eventi clou della serata saranno l'assegnazione di un Titolo Italiano e di un Titolo del Mondo WAKO Pro di K1, quest'ultimo sarà disputato tra il campione in carica, Luc Genieys, fortissimo atleta francese, e Samuele Iorio del Kombat Team Alassio, giovane talento albenganese che difenderà i colori dell'Italia e della Liguria.

Appuntamento quindi il 15 giugno all'RDS Stadium di Genova, per una battaglia, solo ed esclusivamente in senso sportivo, che promette grande spettacolo e che proietta Genova e la Liguria al top dello Sport da Combattimento mondiale.