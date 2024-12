Giudice Sportivo, Eccellenza. Sette giocatori fermati per un turno, tra loro anche Mitu e Buonocore

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 15/12/2024



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MITU RADU (CELLE VARAZZE F.B.C.)

GUIDOTTI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

MEHMETAJ DENIS (TAGGIA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COTELLESSA GIACOMO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRARI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)

MAURA NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

MICHELOTTI SIMONE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ORLANDO MICHAEL FABIO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

RUDI MARIANO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

GARBARINO MATTEO (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (VI INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

BASSO THOMAS (SAN FRANCESCO LOANO)



AMMONIZIONE (III INFR)

SEVERI EDOARDO (ANGELO BAIARDO)

CHIRONE PIETRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

TAVAROLI EMANUELE (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

BIGINI JONATHAN (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

VENTURA DANIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CARUSO SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)



AMMONIZIONE (II INFR)

PIROZZI JORDI (ANGELO BAIARDO)

DE BENEDETTI FILIPPO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

RIGHETTI MARCO (CELLE VARAZZE F.B.C.)

FONTANA FRANCESCO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CAMPELLI MARCO (SAN FRANCESCO LOANO)

PUDDU DANIELE (SAN FRANCESCO LOANO)

PELLICANO FRANCESCO (TAGGIA)



AMMONIZIONE (I INFR)

SASSARI SAMUELE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BAGLIANO LEONARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CICERI NICCOLO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SERRA JAUCH SANCHE MOISES DAVIDE (PRAESE 1945)

IRACI DANIELE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)