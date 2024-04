Calcio. L'attesa del match point non intacca la capolista, Burastero: "Contro il Celle Varazze servirà una gara da Loano"

La marcia di avvicinamento al primo match point stagionale per la S.F. Loano è ormai avviata a concludersi.

Tra poco più di 24 ore i rossoblu avranno l'opportunità, vincendo sul rettangolo dell'Olmo Ferro, di ottenere la matematica promozione in Eccellenza al termine di una cavalcata incredibile.

Certo, il traguardo è ormai a portata di mano, ma come è sempre capitato durante l'intera stagione l'ansia non sembra piegare le certezze rossoblu.

Un concetto ribadito anche dal direttore Roberto Burastero.

Direttore, ormai ci siamo. Com'è la temperatura nell'ambiente rossoblu?

"Sembrerà strano, ma abbiamo preparato la partita con estrema serenità. Siamo consapevoli di come un traguardo insperato possa a breve diventare reale, ma tutti siamo concentrati per affrontare una squadra forte, competitiva e con dei valori come il Celle Varazze".

Anche perchè insieme a voi sono gli unici a viaggiare abbondantemente sopra i due punti di media a partita.

"E' proprio così. Il Celle Varazze è partito come una delle squadre favorite e ha mantenuto di fatto il ruolino di marcia atteso, siamo noi fino ad oggi ad aver sostenuto un ritmo incredibile. Proprio per questo, per riuscire a batterli, servirà una gara da Loano".

A livello squadra come arrivate alla partita dell'Olmo Ferro?

"Bene, non abbiamo squalificati e non ci sono particolari problematiche fisiche da segnalare. Avere l'intera rosa a disposizione alza il livello degli allenamenti: tutti vogliono sentirsi protagonisti ed è una bella forza".

Mister Cattardico ha sempre mantenuto un profilo estremamente cauto.

"Avere con noi una figura come la sua è un orgoglio. E' un tecnico preparato, giovane ma che conosce il calcio e le sue dinamiche. Fino a quando il traguardo non è tagliato è giusto non dare nulla per scontato. Sarebbe però una bella ciliegina per la squadra, l'intera società e tutta Loano, riportare il club nelle categorie che merita dopo il percorso intrapreso negli ultimi anni".