Calcio, Eccellenza. Scontro diretto cruciale per la San Francesco Loano, i rossoblu ospitano la Genova Calcio: la cronaca della sfida (LIVE)

S.F. LOANO - GENOVA CALCIO 0-0

33' era ripartita bene la S.F. Loano con Basso e Carastro, l'ex Finale ha però poi sbagliato la misura del cross, si riparte da Dondero

31' ammonito Maisano, irregolare l'intervento su Leo e punizione vicino all'area per i rossoblu, ma posizione defilata. Ci prova Cargiolli a indirizzare la palla di Campelli, pallone sul fondo

30' niente da segnalare negli ultimi minuti, pomeriggio da temperature estive all'Ellena

24' altra punizione di Campelli che prova ad andare direttamente in porta, traiettoria strana ma che non sorprende Dondero

22' ammonito Campelli per simulazione, dinamica simile al contatto di qualche minuto fa, ma per Tomei è giallo

20' prima un piazzaro di Campelli ma non sfruttato dai rossoblu, poco fa uno stacco debole di Lepera che non impensierisce Gallo

17' gioca Basso esterno destro, piu avanzato Campelli, sulla linea di centrocampo

15' ci prova anche Bigini da fuori, senza convinzione il tentativo del centrocampista di Carletti

12' va diretto in porta Campelli, traiettoria sul fondo

11' giu Leo poco prima dell'area, vuole il rigore la formazione rossoblu, ma per l'arbitro è appena fuori

8' botta da fuori di Previtali, Gallo respinge, prima conclusione della sfida nata da un recupero palla di Riggio, poi il lancio per Ottonello che difende palla e serve il n. 10

4' primo squillo con lo stacco di Balla sugli sviluppi di un corner, esito alto

15:03 via!

PRIMO TEMPO

Non è decisiva, ma oggi la San Francesco Loano può centrare tre punti importanti per raggiungere l'obiettivo salvezza. Solo tre le distanze che separano in classifica i rossoblu dalla Genova Calcio, reduce da un cambio di allenatore qualche settimana fa e con il quale ha ottenuto due vittorie e una sconfitta.

Formazioni

S.F. LOANO: Gallo, Alberto Zaccaria, Leo, Valentino, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri, Leonardo Carastro

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Luigi Carastro, Lingua, Buonocore, D'Andrea, Staltari, Cauteruccio, Oxhallari

Allenatore: Cattardico

GENOVA CALCIO: Dondero, Capurro, Riggio, Maisano, Capotos, Maresca, Cavalli, Bigini, Lepera, Previtali, Ottonello

A disposizione: Montenegro, Boero, Brunozzi, Lupi, Tagliavacche, Volgger, Fernandes, Gabionetta, Oliveri

Allenatore: Carletti

Arbitro: Mauro Tomei (Sapri)

Assistenti: Emiljano Plaka (Savona) - Federico Di Benedetto (Novi Ligure)