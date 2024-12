Basket. Il PalaGarassini ha un volto nuovo: installati parquet, canestri e tabellone elettronico

Sono stati completati in questi giorni (e a tempo di record) i lavori per la sistemazione del parquet del campo principale del PalaGarassini di Loano.

I lavori per la posa del nuovo pavimento sono iniziati lunedì 9 dicembre. La ditta incaricata ha terminati le operazioni venerdì 13 dicembre. Mercoledì 18 dicembre, poi, è avvenuta l'installazione dei nuovi canestri di ultima generazione e dei nuovi tabelloni elettronici.

“Il restyling del parquet del campo principale del palazzetto era una priorità della nostra amministrazione – spiegano il vice sindaco con delega allo sport Gianluigi Bocchio e il consigliere comunale Emanuele Campisi – Il precedente pavimento, infatti, aveva ormai 30 anni ed aveva sostituito quello originale, posato nel 1980 contestualmente alla costruzione del palasport e danneggiato da un'alluvione. Ora gli atleti delle squadre di casa e delle squadre ospiti potranno usufruire di un campo da gioco completamente rinnovato e all'altezza del nome del PalaGarassini, ancora oggi struttura vanto del comune di Loano e 'invidiato' in tutta la Liguria e fuori regione”.

“L'intervento non sarebbe stato possibile senza la 'task force' composta dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Sport del Comune, i cui addetti sono stati capaci, sotto la supervisione del dirigente dell'Ufficio Tecnico e del funzionario dell'Ufficio Sport, di smontare i vecchi canestri, le scale e tutte le altre strutture da rimuovere prima dell'avvio dei lavori. L'intervento ha avuto alcune fasi piuttosto complicate, ma la professionalità del personale ha consentito di superare ogni problematica. A tutti loro va il ringraziamento speciale dell'amministrazione: grazie per aver realizzato il sogno dei giovani atleti che frequentano il meraviglioso PalaGarassini”.

Il nuovo parquet ed i nuovi canestri saranno “battezzati” dalle quattro squadre partecipanti al 13^ Memorial Rino Rigardo, in programma il 21 e 22 dicembre proprio al PalaGarassini e al PalaGuzzetti. La manifestazione è organizzata dall'Asd Basket Loano Garassini con il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, del Coni e della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il torneo è dedicato alla memoria di Ernesto Rino Rigardo, prematuramente scomparso nel 2010, e vedrà affrontarsi quattro squadre Under 15: Asd Basket Loano, Pallacanestro Vado, Pgs Auxilium e Scat Genova.

Sabato 21 dicembre alle 10.15 al PalaGuzzetti si affronteranno Pallacanestro Vado e Pgs Auxilium. Alla stessa ora al PalaGarassini giocheranno Asdb Basket Loano e Scat Genova. Al pomeriggio alle 15 sempre al palazzetto di località Fei giocheranno Pgs Auxilium e Scat Genova; alle 17 giocheranno Asd Basket Loano e Pallavanestro Vado. Domenica 22 dicembre alle 10.15 al PalaGuzzetti partita tra Pallacanestro Vado e Scat Genova; alla stessa ora al PalaGarassini scontro tra Asd Basket Loano e Pgs Auxilium. Al pomeriggio le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo posto (rispettivamente alle 15 e alle 17). Al termine della manifestazione le premiazioni di rito ma soprattutto un rinfresco per stare tutti insieme, per salutarsi, darsi un “cinque” e un arrivederci sui campi. Ingresso gratuito.