Calcio, Savona. Mister Cola saluta il 2024 con la vittoria sulla Letimbro. "Il 2025, dobbiamo vincere!" (VIDEO)

Non si è mai nascosto mister Cola dal suo arrivo sulla panchina del Savona.

Il ritorno in Promozione deve rappresentare la strada maestra da percorrere fino al termine della stagione.

Oggi contro la Letimbro i biancoblu hanno tenuto in mano le redini del gioco praticamente per tutti i 90 minuti, con l'unico cruccio di non aver magari concretizzato al meglio, nonostante il 3-1 finale, il proprio possesso palla. Il calcio non è il basket, ha confermato il mister, e non sempre il risultato racconta quanto visto in campo.