Cessione Imperia Calcio, Ruggieri risponde a Scajola: "Offerta pronta dopo le feste"

Nella calza della Befana potrebbe arrivare il tanto atteso passaggio di proprietà tra l'attuale gestione e l'imprenditore emiliano Giuseppe Ruggieri, interessato al futuro del club. Ruggieri ha risposto al sindaco Scajola, che, a margine della conferenza stampa di fine anno, lo aveva invitato a presentarsi in Comune con una proposta formale.

"Scajola ha ragione - afferma Ruggieri - bisogna arrivare con una proposta. Penso che dopo le festività natalizie i tempi saranno maturi, verso l'8 o 9 gennaio. Proprio oggi sono stato a Milano a parlare con i miei soci, che non sono solo milanesi, e tra gli argomenti c'era anche l'Imperia. Ma non voglio dire di più, in questi casi bisogna toccare ferro, anche per scaramanzia".

Sull'imprenditore Ruggieri, il sindaco in mattinata aveva, infatti, dichiarato: "L'ho ricevuto una sola volta. Poi mi ha chiamato per farmi gli auguri e mi ha chiesto un incontro. Gli ho risposto che sono sempre disponibile a riceverlo. Abbiamo anche messo il tappeto rosso sulle scale del Comune, ma da me si viene con una carta firmata".

Per quanto riguarda, invece, Matthew Scuffi, l'attuale direttore generale e portavoce di una seconda cordata, rappresentata da un manager abruzzese, Scajola aveva ammesso di non averlo mai conosciuto.