Calcio giovanile. L'Under 14 del Pontelungo batte il Vado, la squadra del tandem Acquarone - Marquez passa 2-1

Grande vittoria per l’Under 14 del Pontelungo nel turno pre natalizio, la squadra granata, guidata da Marcello Acquarone e Manuel Marquez, ha infatti vinto lo scontro diretto al vertice in casa del Vado per 2 a 1, agganciando proprio i rossoblù al primo posto in classifica.

La partita è stata in controllo fin dal fischio d’inizio, la sblocca Simone Pastorelli con uno spunto in area di rigore chiuso con una bella conclusione incrociata di mancino. Nel secondo tempo non cambia il copione, e una bella azione di Lopiano e Hamati porta al raddoppio, sempre con Pastorelli in goal. Da quel momento la squadra abbassa i ritmi e inizia a paleggiare fino al fischio finale. Arriva solo al quinto minuto di recupero il goal del Vado sugli sviluppi di palla inattiva.

Sconfitta invece la formazione B inserita nel gruppo imperiese, l’ultima del girone d’andata finisce 7 a 1 in favore dello Junior Soccer, in goal Luisi.