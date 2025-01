IL PAGELLONE. Albenga, la carica dei 101

VOTO N.G.

Riavvolgere il nastro alla scorsa estate e riportare tutti gli avvenimenti accaduti fino ad oggi imporrebbe tempi biblici. Geograficamente si partirebbe Da Cotignolo, in provincia di Cremona, dove la rosa all'epoca guidata da mister Mariotti ha curato la preparazione precampionato, per arrivare ad Imperia e alla mancata presenza in campo nel derby per la formazione bianconera.

Per esprimere un giudizio è però necessario un presupposto: comprendere quelli che sono gli obiettivi di un club e analizzarne l'eventuale realizzazione.

Quali vogliano essere le aspirazioni della società Albenga, ad oggi, è difficile intuirlo.

I rapporti tra società e città sono ai minimi termini sotto ogni punto di vista, la squadra è stata totalmente depauperata a livello tecnico, con la clamorosa dismissione del settore giovanile, salvaguardato dal passaggio al Pontelungo.

Anche il confronto con i media si è rivelato più complicato del previsto, inoltre si è palesato un vero e proprio via-vai di tesserati che tra giocatori (alcuni sarebbero di nuovo in uscita), staff tecnico, soci e dirigenti è arrivato a sfiorare addirittura la tripla cifra. Il tutto capitanato da una figura come quella del presidente Candela, il cui unico gesto tangibile (quantomeno trasmesso all'esterno) è stata la foto di presentazione del direttore sportivo Virdis.

La ripresa degli allenamenti pare essere fissata per il 2 di gennaio, cosa accadrà da giovedì in avanti è tutto da scoprire.