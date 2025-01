Imperia Calcio, Ramoino presidente "pro tempore": la situazione societaria resta in evoluzione

L'Imperia si appresta a chiudere l'anno solare con un "nuovo" presidente. Era in programma nella giornata di ieri, infatti, l'assemblea dei soci durante la quale avrebbe dovuto formalizzarsi il passaggio di consegne tra il presidente uscente, Fabrizio Gramondo, e il nuovo numero uno del sodalizio di piazza D'Armi, Fabio Ramoino.

Una successione formale appunto, che anticiperà quello che sarà poi il passaggio di mano definitivo che, secondo quanto dichiarato da Gramondo al nostro giornale alcuni giorni fa, non dovrebbe avvenire prima della prossima primavera.

Ridimensionate quindi, dall'ormai ex presidente, le parole del dg Matthew Scuffi che ha dato per conclusa la trattativa con il gruppo da lui rappresentato, sostenendo che "un accordo verbale vale come le firme nero su bianco che restano l'ultimo tassello mancante per concludere la trattativa".

Ma, come dichiarato sempre da Gramondo, anche Pino Ruggieri ha già chiesto la visione formale degli attuali conti societari, lasciando sempre uno spiraglio aperto per una possibile offerta.