Tennis, Coppa d'Inverno. La Liguria chiude quarta la final four, la vittoria alla Lombardia

La Lombardia si è aggiudicata la "Coppa d’Inverno 2024", sedicesima edizione della prestigiosa gara a squadre per rappresentative regionali under 14, riservata alle annate 2010 e 2011. La final four si è svolta sui campi del Centro Tecnico Federale di Tirrenia, dove il team lombardo, prima testa di serie e finalista nella passata edizione, ha conquistato il titolo con una prestazione praticamente perfetta.

Nella terza e ultima giornata della competizione, disputata lunedì 30 dicembre, la Lombardia ha siglato il terzo successo consecutivo, superando la Puglia, seconda testa di serie, con il punteggio di 4-2. Questa vittoria ha sancito la superiorità del team lombardo, che è riuscito a imporsi con autorevolezza in tutte le sfide della final four.

Nell’altro incontro, la Liguria ha avuto la meglio sul Piemonte/Valle d’Aosta, campione uscente, al termine di una battaglia emozionante decisa al doppio di spareggio. Il risultato finale di 4-3 ha premiato la determinazione della formazione ligure.

La classifica definitiva del torneo vede la Lombardia in vetta, seguita dal Piemonte/Valle d’Aosta, dalla Puglia e dalla Liguria.