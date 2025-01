La Chicchiricchì Run della Befana unisce grandi e piccini lungo le strade di Pietra Ligure

Domenica 5 gennaio ritorna la Chicchiricchì Run della Befana, il classico appuntamento annuale a Pietra Ligure.

Un Allenamento di Gruppo tutto da vivere, si corre e si cammina partendo da Piazza San Nicolò alle ore 9 lungo un percorso di circa 8 km. per i Runners e 5 km. per i Walkers (direzione Marina di Loano) in un'iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell'Asd RunRivieraRun, organizzatori dell'Allenamento, con la collaborazione del Comune di Pietra Ligure.



Al termine, per tutti i partecipanti, il ristoro finale.

La Chicchiricchì Run é un allenamento senza l'assillo del tempo, dei cronometri e delle classifiche, capofila di un Progetto nato nel 2014 per diffondere la "mission" principale dell'Asd RunRivieraRun, il Progetto "Socializzazione e Benessere", dove la corsa e la camminata diventano il luogo ed il momento per conoscere se stessi e gli altri con attenzione particolare alla propria salute.



Premi ad estrazione, partecipazione ad offerta libera.



Ritrovo ed iscrizioni, presso il Ragno Gonfiabile RunRivieraRun in Piazza San Nicolò, direttamente Domenica 5 gennaio dalle ore 8.00



Ci saranno Pacers sia per i Runners sia per i Walkers, in modo che tutti possano correre e camminare in compagnia.



Per informazioni telefonare allo 019.6898607 o mandare un'email a info@runrivierarun.it