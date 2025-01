Calcio, Pontelungo. Ostacolo Sampierdarenese per Zanardini: "Abbiamo qualche assenza, ma venderemo cara la pelle"

Riprenderà domani il campionato del Pontelungo, la squadra granata affronterà in un vero e proprio scontro al vertice l’ostica Sampierdarenese nel big match del girone A di Promozione. Mister Fabio Zanardini è pronto per la ripresa, queste le sue parole:

“Quando si riprende dopo le vacanze non è mai facile, specialmente quando affronti una squadra forte e attrezzata, che si anche rinforzata nel mercato invernale, come la Sampierdarenese. Abbiamo qualche assenza, ma poco importa, chi scenderà in campo sono certo che venderà cara la pelle e darà il proprio massimo. Vogliamo continuare nel nostro percorso, siamo in linea con quello che ci siamo prefissati, ma solo il tempo ci dirà se riusciremo a migliorare lo scorso anno. Domani servirà il giusto atteggiamento, i ragazzi si stanno allenando bene e per questo non posso che essere fiducioso”.