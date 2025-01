IL PAGELLONE. Albissole, cogli il messaggio di mister Sarpero

VOTO 6.5

Per sintetizzare il giudizio sulla seconda parte del 2024 potrebbe bastare uno degli ultimi post pubblicati da mister Sarpero: "Speriamo di migliorare gli errori, di crederci un po’ di più, di continuare a giocare il nostro calcio e vista l’età di crescere in fretta".

I ceramisti stanno rispettando a pieno le aspettative estive, grazie a un gioco ben organizzato abbinato una rosa dagli importanti margini di crescita.

Il bicchiere non può che essere mezzo pieno, ma dall'esterno si percepisce la possibilità di versare al proprio interno qualche stilla di nettare in più.

I 20 punti si presentano come un'ottima base di partenza, ma non devono trasformarsi in un guanciale sul quale appisolarsi. Con un pizzico di determinazione e sana arroganza in più, il bottino a fine campionato può essere più che raddoppiato.