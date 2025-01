Calcio, Sanremese. Primo gol da papà per l'ingauno Andreis: "La dedica è per mio figlio Thiago". I tifosi dell'Albenga: "Simone, ti vogliamo bene!" (VIDEO)

E' stato un gesto spontaneo quello di Simone Andreis dopo la rete realizzata nel finale di gara contro l'Albenga.

Il giocatore ingauno, cresciuto proprio nel vivaio bianconero, si è rivolto infatti verso i tifosi accorsi al comunale di Sanremo, chiedendo di fatto scusa attraverso la mimica del proprio corpo.

Una rete che non ha scalfito il rapporto di stima con i sostenitori dell'Albenga, come ribadito in una nota dall' Associazione Culturale Orgoglio Ingauno:

"Gesti sinceri, di un ragazzo da sempre sensibile alle vicende bianconere, cresciuto in una famiglia che in passato ha dato tanto per l'Albenga, a partire dai nonni Angelo ed Anna.

Siamo contenti per te, Simo, speriamo che questo gol serva al tuo morale ed alla tua autostima per fare un bel girone di ritorno e non sentirti in colpa per averci "purgato"!

Ti vogliamo bene, te lo meriti e come sempre ti seguiamo con smisurata stima ed affetto e dopo oggi, se possibile, ancora di più!"

Ecco le dichiarazioni post partita di Simone Andreis ai microfoni di Sanremonews: