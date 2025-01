ARTE Savona, asta publica per l’alienazione di 12 alloggi a Cairo Montenotte e Carcare

ARTE Savona rende noto che con decreto dell’Amministratore Unico n.° 294 del 10.12.2024 è stata approvato l’avviso di asta pubblica per l’alienazione degli alloggi di E.R.P. sfitti inseriti nel Terzo Lotto del piano di cessione degli alloggi di E.R.P. siti nei comuni di Cairo Montenotte e Carcare, ai sensi della Legge n.° 80/2014, del relativo Decreto attuativo 24 febbraio 2015 e di cui al Decreto dell’A.U. n.° 188 del 21.11.2019, così come modificato dal Decreto dell’A.U. n.° 205 del 04.11.2020 e dal Decreto dell’A.U. n.° 257 del 18.12.2020, oltre agli alloggi resisi disponibili:

LOTTO N. 1: CAIRO MONTENOTTE Via Italia Bragno civ. 54 int. 1 – foglio 72, mappale 116, sub 2, classe A4 - superficie commerciale mq. 68,43 - Importo a base d’asta € 16.526,40= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.652,64= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 2: CAIRO MONTENOTTE Via Italia Bragno civ. 54 int. 4 – foglio 72, mappale 116, sub. 5, classe A4 – superficie commerciale mq. 60,46 - Importo a base d’asta € 13.221,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.322,16= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 3: CAIRO MONTENOTTE Via Italia Bragno civ. 54 int. 5 – foglio 72, mappale 116, sub. 6, classe A4 – superficie commerciale mq. 69,17 - Importo a base d’asta €16.526,40= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.652,64= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 4: CAIRO MONTENOTTE Via Italia Bragno civ. 54A int. 1 – foglio 72, mappale 116, sub. 8, classe A4 - superficie commerciale mq. 60,38 - Importo a base d’asta € 13.221,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.322,16= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 5: CAIRO MONTENOTTE Borgo Gramsci civ. 22 int. 1 – foglio 50, mappale 459, sub. 1, classe A4 - superficie commerciale mq. 68,90 - Importo a base d’asta € 15.865,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.586,56= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 6: CAIRO MONTENOTTE Borgo Gramsci civ. 30 int. 10 – foglio 50, mappale 289, sub. 14, classe A4 – superficie commerciale mq. 103,41 - Importo a base d’asta € 34.086,40= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 3.408,64= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 7: CAIRO MONTENOTTE Borgo Gramsci civ. 30 int. 11 – foglio 50, mappale 289, sub. 15, classe A4 – superficie commerciale mq. 88,05 - Importo a base d’asta € 27.268,80= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 2.726,88= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 8: CAIRO MONTENOTTE Via Fedele civ. 9 int. 7 – foglio 46, mappale 442, sub. 15, classe A3 - superficie commerciale mq. 85,93 - Importo a base d’asta € 28.921,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 2.892,16= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 9: CARCARE Via Mameli civ. 2 int. 12 – foglio 1, mappale 321, sub. 12, classe A4 - superficie commerciale mq. 112,99 - Importo a base d’asta € 26.132,80= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 2.613,28= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 10: CARCARE Via Mazzini civ. 11 int. 3 – foglio 1, mappale 294, sub. 3, classe A4 - superficie commerciale mq. 70,15 - Importo a base d’asta € 15.865,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.586,56= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 11: CARCARE Via Mazzini civ. 11 int. 12 – foglio 1, mappale 294, sub. 12, classe A4 - superficie commerciale mq. 70,44 - Importo a base d’asta € 15.865,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.586,56= pari al 10% del prezzo a base d’asta; LOTTO N. 12: CARCARE Via Mazzini civ. 11 int. 15 – foglio 1, mappale 294, sub. 15, classe A4 - superficie commerciale mq. 71,33 - Importo a base d’asta € 15.865,60= SFITTO - Deposito per partecipare all'asta-cauzione a garanzia dell'offerta: € 1.586,56= pari al 10% del prezzo a base d’asta;

Deposito cauzionale a garanzia dell'offerta: 10% dell’importo a base d’asta.

Al prezzo di aggiudicazione di ogni immobile saranno aggiunti oneri fiscali, o comunque oneri di legge in generale, spese contrattuali ed il rimborso delle spese sostenute inerenti il bando.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerte segrete, che devono essere superiori al prezzo a base d’asta, ai sensi della vigente normativa. L’aggiudicazione sarà ad unico incanto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, rispetto al prezzo a base d’asta, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’edilizia agevolata in capo al soggetto che produce offerta come riportato nell’avviso d’asta.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: i plichi contenenti l’istanza di ammissione, il deposito cauzionale, la documentazione richiesta e l’offerta economica dovranno pervenire a pena di nullità entro le ore 13:00 del giorno 27.01.2025 (lunedì).

INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE INVIATI I PLICHI: A.R.T.E Savona, Via Aglietto n.° 90 – 17100 SAVONA.

ESPERIMENTO DELL’ASTA IN SEDUTA PUBBLICA: il giorno 28.01.2025 (martedì) dalle ore 10:00 e seguenti presso la sede dell’A.R.T.E di Savona – via Aglietto 90.

Il testo integrale del presente avviso d’asta con i relativi allegati è disponibile nella “Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Vendite” e nella “Home Page/Vendita” del sito internet dell’azienda www.artesv.it, nonché presso l’Albo Ufficiale di ARTE Savona e presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Savona, Cairo Montenotte e Carcare.