Calcio, Premio disciplina. Tutti i club vincenti dalle Prime Squadre ai campionati giovanili

La fine dell'anno è ormai alle porte e, come da tradizione, sono state rese note le graduatorie del Premio Disciplina per i campionati 2023/2024.

A livello regionale, nei tornei sotto l'egida del C.R.Liguria, il primo posto è stato assegnato al Rivasamba in Eccellenza, mentre in Promozione svettano il Ceriale nel Girone A e il Vallescrivia nel Girone B.

Primo gradino del podio in Prima Categoria per Speranza, Argentina, Pieve Ligure, Follo e Superba.

In ambito giovanile i club, appartenenti alla nostra provincia, che si sono aggiudicati il primato sono stati la Cairese (U19), il Città di Savona (U16) e il Vado (U15). La società del presidente Tarabotto è stata premiata anche per il campionato di Eccellenza Femminile.

Nei tornei provinciali il riconoscimento è andato al Pietra Ligure B in Seconda Categoria (Girone A) e al Legino (U15) nei confini della Delegazione di Imperia, per quella di Savona primo posto per il Dego (Seconda Categoria B), San Francesco Loano (U17), Finale (U15), e Borgio Verezzi (U14).

La cerimonia di consegna è fissata lunedì prossimo, alle ore 18:30, presso il Tower Airport di Genova a cornice dell'assemblea ordinaria del Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti. All'ordine del giorno, la designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di appartenenza, unitamente all'indicazione di candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale.