Calcio, Carcarese - Bragno in anticipo. Il derby si disputerà sabato pomeriggio

La sfida tra Carcarese e Bragno è storicamente una delle più seguite all'interno del comprensorio valbormidese e, come spesso è accaduto in passato, la società del presidente Ferrero ha proposto la disputa della sfida in anticipo.

Dopo il riscontro positivo ottenuto dal Bragno, la partita è stata fissata sabato 11 gennaio, alle ore 15:00.

Il match del Corrent avrà un peso non da poco nelle dinamiche della zona alta e della zona bassa della graduatoria ed è pronto ad attirare nell'impianto biancorosso un'ottima cornice di pubblico.