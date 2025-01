Calcio, Promozione. Carcarese e Bragno si misurano nell'anticipo, inizia il girone di ritorno per le squadra di Battistel e Ferraro

Si rinnova anche oggi il tradizionale appuntamento per la Carcarese in occasione dei derby valligiani.

Una buona cornice di pubblico è infatti attesa alle 15:00 al Corrent per il match contro il Bragno. Una partita non banale su entrambi fronti non solo per il semplice orgoglio valbormidese.

I biancorossi dopo il ko interno contro il Millesimo e un'infermeria non poco affollata hanno saputo stringere i denti, ottenendo due successi sofferti contro Finale e Legino, il girone di andata dei verdi di Flavio Ferraro è andato invece in archivio coronando una rimonta incredibile, tanto da chiudere la 15° giornata fuori dalla zona playout.

Arbitro di giornata sarà Masini di Genova, coadiuvato da Scandale e Di Benedetto.