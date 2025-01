Calcio. Promozione. Sestrese nel segno di Curabba e Bruzzone, Albissole ko 3-1 al "Faraggiana"

ALBISSOLE - SESTRESE 1-3 (83' Diana rig. - 15' Bruzzone, 33' Curabba, 88' Curabba rig.)

FINISCE QUI! La Sestrese, trascinata da Bruzzone e Curabba, sbanca 3-1 il "Faraggiana". L'Albissole inizia con un ko il girone di ritorno, ai ceramisti non basta il rigore di Diana per rimettere in piedi la gara

91' sponda di Favorito per la girata di Diana, invocano il penalty i ceramisti per un tocco di mano avversario, Fraticelli fa cenno di proseguire, intervento con il petto secondo il direttore di gara

90' inizia il recupero, cinque minuti ancora da giocare

88' SEGNA CURABBA DAGLI UNDICI METRI, soluzione di potenza che Scatolini devia solamente con la punta del piede, la sfera si insacca sotto la traversa. 3-1 Sestrese

87' RIGORE PER LA SESTRESE: Curabba fa correre ancora Piroli in campo aperto, l'attaccante genovese viene spinto da dietro da Curci che viene anche espulso, chance per chiudere la gara a favore dei neroverdi

83' DIANA! Non sbaglia dal dischetto l'attaccante ceramista, destro incrociato che spiazza Marotta, 1-2 a sette minuti dal termine!

82' RIGORE PER L'ALBISSOLE! Toccato in area Chiarlone, Fraticelli indica il dischetto

79' Scatolini anticipa Piroli lanciato in campo aperto, intervento sul pallone al limite dell'area del portiere ceramista

77' Minuto lascia il posto a Scarfì, mentre Valmati inserisce Scarfò e Valcavi per Sarno e Agostini. Spazio anche a Piroli per Balestrino

76' resta a terra Sarno nella propria area di rigore, altri movimenti intanto sulle due panchine

74' prova ad alzare il pressing la squadra di Sarpero, la Sestrese sta però dando la sensazione di essere in pieno controllo della gara

71' cross di Mancini che pesca Diana all'altezza del dischetto, l'attaccante ceramista disturbato al momento del tiro calcia in precaria coordinazione senza trovare la porta

67' Favorito duro su Curabba, giallo anche per lui

64' Scalzi accelera a destra e appoggia per Sarno inseritosi per vie centrali, destro in corsa che si perde sopra la traversa. Ammonito Curci per proteste

60' in campo anche Diana al posto di Polito tra le fila ceramiste

57' Curci per Rossini e Rolandi per Enzi, Sarpero prova a cambiare qualcosa nel tentativo di scuotere i suoi

56' ci prova Moretti, sinistro deviato da Favorito

55' traversone arretrato di Sarno che pesca Bazzurro, filtrante per Curabba che viene chiuso dall'uscita di Scatolini

47' ammonito Agostini, trattenuta evidente su Mancini che aveva provato a strappare sulla destra

Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

Si va al riposo con la Sestrese avanti di due gol sull'Albissole, decidono le marcature di Bruzzone e Curabba

39' PALO DI NACCI! Spunto personale dell'esterno di casa che dal limite calcia rasoterra trovando il montante esterno della porta genovese, chance ceramista per dimezzare lo svantaggio

37' destro centrale controllato senza problemi da Marotta

36' punizione dal limite a favore dell'Albissole, sul pallone Mancini

33' IL RADDOPPIO DELLA SESTRESE! Bruzzone questa volta si traveste da assist man, cross basso dalla sinistra per la girata di prima da parte di Curabba, mancino rasoterra che supera Scatolini

27' annullato a Mancini il gol del pareggio: contropiede ceramista con il rimpallo di Favorito che libera il numero sette a tu per tu con Marotta, ma l'assistente El Fary vanifica tutto alzando la bandierina

26' Balestrino a giro a cercare il palo più lontano, sfera fuori di un palmo

23' problema fisico per capitan Rebagliati, al suo posto entra Nacci

21' grande parata di Scatolini che toglie lettaralmente dalla porta il colpo di testa di Andreoni dopo la spizzata di un compagno sul corner battuto da Moretti, neroverdi vicini al raddoppio

19' si è vista poco l'Albissole in questi primi venti minuti di partita, la Sestrese continua a gestire il possesso rischiando zero dalle parti di Marotta

15' SESTRESE IN VANTAGGIO! Angolo di Moretti ad uscire, Bruzzone gira verso la porta infilando Scatolini, 1-0 per i genovesi al "Faraggiana"

13' colpo di testa di Balestrino che cerca di prendere in contro tempo Scatolini, traiettoria però lenta che permette al numero uno ceramista di intervenire in presa alta

12' Moretti in slalom salta un paio di avversari, ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo, riparte la formazione di casa

6' traversone di Curabba allungando in angolo da Acquanita, partita forte la squadra di Valmati

3' Scatolini di piede si oppone al destro di Bazzurro, c'è il successivo tap in vincente di Balestrino, ma Rodio di Genova ravvisa posizione di offside annullando il gol ai genovesi

1' si parte! Albisola in maglia grigia, classici colori neroverdi per la Sestrese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

ALBISSOLE: Scatolini, Minuto, Acquanita, Iadanza, Favorito, Chiarlone, Mancini, Rossini, Enzi, Rebagliati, Polito

A disposizione : Rossi, Banchieri, Zunino, Schiano, Curci, Nacci, Rolandi, Scarfi, Diana

Allenatore : Sarpero

SESTRESE: Marotta, Sarno, Agostini, Moretti, Ansaldo, Andreoni, Scalzi, Bazzurro, Balestrino, Curabba, Bruzzone

A disposizione : Cannavò, Scarfò, Valcavi, Gjoka, Gaggero, Castelli, Lanza, Di Molfetta, Veroli

Allenatore : Valmati

Arbitro: Fraticelli di Genova

Assistenti: Rodio di Genova - El Fary di Savona