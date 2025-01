Calcio, Tornei Estivi. Il Trofeo Città di Albenga sbarca nel tempio del calcio ingauno, sarà l'Annibale Riva ad ospitare la quarta edizione!

L'anno nuovo è arrivato e la macchina organizzativa del Quarto Trofeo Città di Albenga di calcio a 7 ha già preso il via.

Come da tradizione Emanuele Scorsone e tutto il suo staff si sono messi al lavoro per regalare a tutti gli appassionati dei tornei estivi un'edizione da ricordare.

E le novità sul piatto non sono poche, dato che sarà lo stadio Annibale Riva ad ospitare la prossima kermesse calcistica.

"E' per noi una bellissima notizia - ha esordito Scorsone - e reputiamo che l'approdo al Riva rappresenti l'evoluzione naturale per il livello di crescita che ha avuto la manifestazione. Inoltre, dati gli ottimi risultati delle formazioni dilettantistiche locali, abbiamo anche deciso di alzare il punteggio massimo per la formazione delle squadre: una decisione fisiologica visto il rendimento dei club del comprensorio, ma che al contempo garantirà ancora più spettacolo in campo".

Il dialogo con l'amministazione cittadina, il Pontelungo Calcio e gli sponsor si è rivelato fondamentale.

"I rapporti con il sindaco Tomatis sono stati ottimi fin dai primi colloqui: in questi anni ci ha sempre supportato e l'accordo per l'arrivo del torneo al Riva è stato trovato in tempi brevissimi. Un grazie di cuore lo rivolgiamo a livello organizzativo al presidente Michele Neri e a tutto il Pontelungo, e ai nostri sponsor, senza il loro sostegno non avremmo mai potuto intraprendere un percorso di crescita così efficace e al contempo sostenibile".