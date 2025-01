Calcio, Serie D. Vado - Bra vale un pezzo di campionato, trasferte piemontesi per Cairese e Albenga

Il giorno dello scontro diretto tanto atteso tra Vado e Bra è finalmente arrivato.

Al netto delle retoriche sull'elevato numero di partite che il girone di ritorno debba ancora esprimere, nei due team l'alto peso specifico del confronto odierno del Chittolina è ben percepito, sia a livello psicologico ma soprattutto per le dinamiche di graduatoria.

Vincere per il Vado significherebbe riaprire in maniera importante il campionato, riportandosi a -4 dalla capolista di Nisticò, in caso di pareggio o ancor di più di affermazione giallorossa, la conquista del primo posto e il salto in Serie C sarebbero nelle mani di capitan Tos e compagni.

Tra le mille pieghe in cui si dipaneranno i 90 minuti del turno infrasettimanale, emerge con forza il confronto tra il comparto offensivo rossoblu guidato da Alfiero e Vita e la difesa braidese, un vero fortino con appena nove reti incassate in 21 incontri.

Peccato che all'appello manchino tanti protagonisti potenziali su entrambi i fronti: il Vado non avrà i lungodegenti Capra, Pisanu e Bussaglia (per la mezz'ala si preannuncia uno stop particolarmente lungo), mentre il derby con il Fossano ha messo ko per gli ospiti Pautassi e Legal (da valutare), oltre agli indisponibili Quitadamo, Amansour e l'ex Costantino.

Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30, così come Asti - Cairese (esordio per Sandro Siciliano sulla panchina dei galletti) e Fossano - Albenga.