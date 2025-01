Giudice Sportivo, Prima Categoria. Raffica di sanzioni nei gironi liguri, squalifiche lunghe per due giocatori del Borghetto

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARE DEL 12/ 1/2025

GARE DEL 8/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRARA LUIGI (VADINO FOOTBALL CLUB)



CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CAMPAGNANI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (VI INFR)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (III INFR)

ODDO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SAJETTO GIAMMARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

OMBRINA LORENZO (PRIARUGGIA G.MORA)

GIORDANO CLAUDIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (I INFR)

BORTOLINI EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

SCOLA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PESTARINO GIANLUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

ROSSANO LORENZO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



GARE DEL 11/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 2/2025

BALSI ALBERTO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



INIBIZIONE A TEMPO

OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 23/ 1/2025

DE TRIZIO GIAMPAOLO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)



ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 6/ 3/2025

PIPINO FILIPPO (MULTEDO 1930)

Alla notifica dell'ammonizione di un proprio tesserato, si alzava in piedi dalla panchina e iniziava ad urlare all'indirizzo del ddg un'espressione blasfema, accompagnata da altre gravemente irriguardose ed ingiuriose. Alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava verso il ddg con fare minaccioso ed irriguardoso continuava ad urlarle e bestemmiarle contro per circa 30 secondi poi veniva preso di peso e accompagnato all'uscita mentre continuava ad urlare ed inveire contro di lei con un'ulteriore espressione blasfema e, maledicendola, terminava con un'espressione di stampo discriminatorio di genere



SQUALIFICA PER UNA GARA

BRUZZONE MASSIMILIANO (MASONE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BAZZIGALUPI ALEXSANDRO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (I INFR)

ATZARA ANTONIO (SORI)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare iniziava ad inveire contro il ddg urlandogli un'espressione gravemente irriguardosa, venendo accompagnato fuori dal tdg dai propri compagni.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CUTRI SIMONE (CA DE RISSI SG)

Al 42' al momento di una sostituzione della società avversaria si alzava dalla panchina e raggiungeva il giocatore sostituito e gli metteva le mani in faccia.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMATO VINCENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

BORTOLAZZI FILIPPO (ATLETICO QUARTO)

BOTTI GIACOMO (CASARZA LIGURE)

PERRIA LUCA (RABONA VIA DELLACCIAIO)

ANSALONI FEDERICO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

FERRECCIO LORENZO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CARRO GAINZA MATEO GASTON (SAVONA F.B.C. 1907)

BETTATI SIMONE (SORI)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BISIO ANDREA (MULTEDO 1930)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALCAGNO MATTEO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

CASTI ROBERTO (COLLI 2024)

MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)

CAVALLI NICCOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)



AMMONIZIONE (VII INFR)

BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)



AMMONIZIONE (VI INFR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)



AMMONIZIONE (III INFR)

ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)

PERRIA SIMONE (ATLETICO QUARTO)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

MOLINELLI DAVIDE (CASARZA LIGURE)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

FRANCESCHINI LORENZO (COLLI 2024)

MACCIO LORENZO (MASONE)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

PISCHE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

CAMOIRANO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)



AMMONIZIONE (II INFR)

FARACI FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

BETTALLI NICOLO (ATLETICO QUARTO)

DELLA GIOVANNA LUCA (BARGAGLI SAN SIRO)

FORLANI MANUEL (BARGAGLI SAN SIRO)

PAPIRI LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)

RIGHETTI GIANLUCA (CASARZA LIGURE)

ROMANENGO PIETRO (COGORNESE)

MENOTTI FRANCESCO (COLLI 2024)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

CAVALIERI ALBERTO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CANESSA DAVIDE (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

CORDANO ALBERTO (SORI)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (SORI)



AMMONIZIONE (I INFR)

CAPPELLETTI GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GARRONE FRANCESCO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

GARZON DANIELE (MASONE)

BRIANO ANDREA (SAVONA F.B.C. 1907)

FERRO ENRICO (SORI)



GARE DEL 12/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

DIRIGENTI INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 3/2025

SALESIANI MICHELE (BRUGNATO 1955)

Dopo un fallo fischiato agli avversari nei pressi della panchina, si alzava, senza però entrare sul tdg, sbracciando e, inveendo, nei confronti del ddg gli rivolgeva espressioni gravemente irriguardose; alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava, mentre si avvicinava all'uscita, ad urlargli espressioni gravemente irriguardose. Al termine della gara mentre il ddg si avvicinava all'uscita continuando a monitorare la situazione sul tdg, rientrava sul tdg e si avvicinava a lui, ripetendo le suddette espressioni e quando si accingeva a sedare uno screzio tra due giocatori lo seguiva continuando ad incolparlo.



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 13/ 2/2025

SANESE NICOLA (MALLARE)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 30/ 1/2025

MASSARINO CLAUDIO (SAVIGNONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

MAZZARELLA ALESSIO (RIESE)

FAVA GIUSEPPE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 1/2025

DI NOTO SERGIO (CENGIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA

OLIVA MAURIZIO (VADESE CALCIO 2018)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FIORITO CRISTIAN (RIESE)



AMMONIZIONE (III INFR)

CASELLA MASSIMILIANO (ONEGLIA CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)

BOLLENTINI ROBERTO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (I INFR)

BOGLIOLO FABRIZIO (CENGIO)

CAPONI SIMONE (SAVIGNONE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

INTILI ANDREA (BORGHETTO 1968)

Rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa; alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al ddg con fare minaccioso, continuando a rivolgergli espressioni gravemente irriguardose, ritardando di oltre 1' la ripresa del gioco. Al termine della gara, aspettava il ddg davanti al suo spogliatoio, chiedendogli di minimizzare i fatti sul rdg, provando a fornire una versione diversa dell'accaduto. Successivamente all'ingresso del ddg nel proprio spogliatoio, continuava ad insultarlo da fuori, finchè non si allontanava grazie all'intervento dei dirigenti della squadra ospitante



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

Calciatore di riserva in panchina, a seguito dell'espulsione di un compagno, rivolgendosi al ddg in piedi, si portava le mani sui testicoli effettuando un gesto gravemente irriguardoso nei suoi confronti che durava per circa 20''. Successivamente si rifiutava di uscire dal tdg ritardando la ripresa del gioco di 2' DI MARTINO LEONARDO (BRUGNATO 1955) Inveiva contro il ddg, rivolgendogli più volte espressioni gravemente irriguardose; alla notifica del provvedimento disciplinare andava faccia a faccia con lui reiterando un'espressione gravemente irriguardosa



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FRANCHIN DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE) A

gioco fermo, dopo l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, colpisce con una manta il volto di un avversario.

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

A gioco fermo, dopo essere stato attinto da una mancata volontaria di un avversario, reagiva sferrando spinta vigorosa.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

IAIONE DAVIDE (BOLANESE)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

MANE ENEA (ONEGLIA CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

CIRAVEGNA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BROCCOLI MATTEO (APPARIZIONE FC)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

THEVENET NICOLAS JEAN LU (CENGIO)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DE LUCA MAURICIO (MALLARE)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MODESTI OMAR (ANDORA 1966)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

LIBRERI SIMONE (BORGO INCROCIATI)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

TALIERCIO LORENZO (CADIMARE CALCIO)

ARDINGHI LUIGI (CAMPESE F.B.C.)

LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

CAGNO CHRISTIAN (PEGLI LIDO FBC)

PANAIT ROBERTO STEFANO (PEGLI LIDO FBC)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)

EL ATIKI MOHAMMED (SAVIGNONE)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

ROLON PABLO SERGIO (BORGHETTO 1968)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BOTTARI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (VI INFR)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

CUCCARO MATTEO (APPARIZIONE FC)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

PASTORINO ANDREA (ROSSIGLIONESE)

ABDELFATTAH RAMY SALAH A. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (III INFR)

FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)

AUGIMERI MATTEO (APPARIZIONE FC)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

MUSSO DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

ROSSI DAVIDE (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

BAYI SAMIR ISMAIL (CENGIO)

RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)

ALLOSIA GABRIELE (IMPERIESE CALCIO)

ANSALDI FEDERICO (IMPERIESE CALCIO)

FIORI MATTIA (MALLARE)

ODONE BARTOLOMEO (MAROLACQUASANTA)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

BROSO FRANCESCO (APPARIZIONE FC)

BAIARDI GIULIO (BOLANESE)

TALKA AJET (BORGHETTO 1968)

CONRIERI LUCA (CAMPOROSSO)

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

SIRI MANUEL AGOSTINO (MALLARE)

CHIASTRA FEDERICO (OLD BOYS RENSEN)

GARETTO ANDREA (OLD BOYS RENSEN)

RUSSO STEFANO (RIESE) SAVONA SIMONE (RIESE)

SOGNO ALESSANDRO (RIESE)

BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)

BENINI DAVIDE (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

VICINI GIACOMO (SANTERENZINA)

CERONE LUCA (VADESE CALCIO 2018)

CAMPAGNANI ALESSIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

DI DONATO CIRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

ZACCARIELLO MATTIA (ALTARESE)

OSINAGA QUISPE JUAN PABLO (ANDORA 1966)

BRISELLI VITTORIO (BOLANESE)

MONTANARI MIRKO (BORGORATTI)

SAVERIO BONOZO FREDDY A. (BORGORATTI)

LUCI MATTEO (CAMPOROSSO)

NEGRO FABRIZIO (CENGIO)

PELLE STEFANO (CENGIO)

TINKIANO FELIX (GOLFO DIANESE 1923)

MANCUSI RAFFAELE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DALPIAZ DANIELE (LETIMBRO 1945)

REBAGLIATI MATTIA (LETIMBRO 1945)

CAPPELLI DAVIDE (RIESE)

PECAJ LEDION (RIESE)

BARBIERI LEONARDO (ROMITO MAGRA 1922)

PIERONI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

LEVERATTO GIOVANNI (ROSSIGLIONESE)

ABBATEMARCO GIOVANNI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MATRANGA MARCO (SAVIGNONE)

SESTA MATTIA (SAVIGNONE)

PATRONE CLAUDIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

BUZALI ALESSANDRO (SPERANZA 1912 F.C.)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

BELGRANO ALEX (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SAMMARTINO DANIELE S. (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

SIMBARI FRANCESCO ANTON (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)