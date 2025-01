Calcio. La Vadese blinda mister Oliva e i giocatori: "Baratro o salvezza nessuno abbandonerà la nave"

E' una stagione di evidente difficoltà quella che sta affrontando la Vadese.

I risultati latitano e anche il pareggio in rimonta sulla Letimbro non ha migliorato sostanzialmente la classifica.

La società ha perl smentito oggi pomeriggio ogni rumor su possibili rivoluzioni imminenti:

"L'ASD VADESE CALCIO 2018, nonostante la consapevolezza iniziale delle difficoltà che sarebbero potute emergere in questa stagione sportiva, con una rosa

giocatori giovane e quasi completamente rinnovata, benché si aspettasse qualcosa di più dai risultati fin ora ottenuti, prende atto della attuale situazione e cioè la possibilità quasi sicura di dover affrontare i "play out" per non retrocedere (auspicando di evitare almeno l'ultima posizione).

Ribadendo che la responsabilità di tale situazione è da suddividere tra tutti e cioè società, staff tecnico e giocatori, comunica che non sarà effettuato alcun cambiamento ne tra lo staff tecnico ne tra i giocatori.

Se sarà baratro o salvezza non si sa, ma nessuno abbandonerà la nave confidando nel massimo impegno e serietà da parte di tutti.

La Società"