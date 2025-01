Italia Bike Cup. Prevista una grande partecipazione per la tappa di Albenga del 9 marzo

Le settimane scorrono velocemente verso il lancio della nuova edizione dell’Italia Bike Cup e già i principali team del panorama internazionale stanno mandando le loro iscrizioni alle sedi delle società organizzatrici, perché il circuito italiano resta un riferimento assoluto anche fuori dai confini italiani, con le prove di marzo e aprile che fungono da veri e propri test in vista dell’apertura della Coppa del Mondo.

Si comincerà presto, già l’1 e 2 marzo con la Verona Mtb International, seguita a una settimana di distanza dall’appuntamento classico di Albenga (SV), il cross country con i maggiori numeri di partecipazione d’Italia. Ad aprile, il 5 e 6, il ritorno di una storica classica delle ruote grasse come il Gaerne Mtb Trophy a Coste di Maser (TV), mentre il 26 e 27 aprile l’appuntamento sarà a Stevenà di Caneva (PN). Anche a maggio due appuntamenti, la novità di Capoliveri (LI) l’11 e la classica di Courmayeur (AO) il 17 e 18 che chiuderà il circuito per la sua parte Elite.

Per i giovani ci saranno invece ancora due eventi, l’8 giugno a Rivoli Veronese (VR) e il 31 agosto a Lugagnano (PC). A proposito di giovani, una delle novità del circuito è la classifica per team riservata alla categoria juniores, per dare nuovo impulso alla stessa, vera e propria porta d’accesso a quella dei campioni. A Lugagnano verranno premiate le prime 5 società in base alla classifica per punteggi che prenderà in esame i 5 migliori risultati per ogni sodalizio.

Considerevole il montepremi, ben 10 mila euro che verranno divisti fra i primi 5 assoluti e i primi 3 delle categorie U23 e juniores, uomini e donne con eguale trattamento per i due sessi. La partecipazione è subordinata alle iscrizioni alle singole gare: per gli assoluti il costo è di 25 euro per le prove internazionali e 10 per quelle nazionali, sempre 10 anche per le categorie giovanili.

Per informazioni: https://www.italiabikecup.com/