Tutto pronto per la Gran Fondo Muretto di Alassio MTB, oltre 600 atleti in arrivo nella Baia del Sole

In arrivo sabato 29 e domenica 30 marzo la Gran Fondo Muretto di Alassio MTB.



La grande manifestazione sportiva, giunta alla sua 16esima edizione, 2° Memorial Simone Rossi, vedrà la partecipazione di circa 150 atleti élite e un totale di ben 600 concorrenti, e sarà anche un’occasione di festa per il pubblico. Sabato 29 marzo, in Piazza Partigiani, verrà allestito un Village dedicato al mondo della bicicletta, con stand espositivi, aree gastronomiche, intrattenimento musicale e la possibilità di provare due super car. Testimonial dell'evento El Diablo Claudio Chiappucci

Dopo il passaggio della Classicissima lo scorso weekend, il grande ciclismo torna protagonista ad Alassio sabato 29 e domenica 30 marzo con la 16ª edizione della Gran Fondo Muretto di Alassio MTB – 2° Memorial Simone Rossi.

Per la prima volta, la manifestazione entra ufficialmente a far parte del circuito nazionale, come unica tappa ligure di prestigiosi circuiti come la Coppa Lombardia MTB, la Marathon Bike Cup Specialized e il Nord Ovest MTB. La gara vedrà la partecipazione di circa 150 atleti élite e un totale di ben 600 concorrenti, tra amatori e professionisti, che si sfideranno lungo un percorso di 40 km attraverso i sentieri panoramici di Alassio, Laigueglia e Andora. Oltre alla classica competizione di MTB, ci sarà anche una categoria dedicata alle e-bike.



L'evento è organizzato da Alassio For Fun con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio e il supporto di diverse realtà locali. "Attualmente – sottolinea il presidente di Alassio For Fun, Giorgio Nannei – abbiamo raggiunto quota 600 iscritti, tra atleti professionisti e amatori. La provenienza dei partecipanti è molto varia: la maggior parte arriva dal Nord-Ovest, tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, ma non mancano atleti dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Saranno presenti le squadre più forti a livello italiano ed europeo, come il Team Scott ufficiale e la Metallurgica Veneta, che gareggia in competizioni di alto livello internazionale".

"Siamo come sempre orgogliosi di ospitare questo evento di grande rilevanza – dichiara l'assessore allo Sport del Comune di Alassio, Roberta Zucchinetti - che valorizza il nostro territorio a livello sportivo con una ricaduta di grande valore per la città. Nel ringraziare sentitamente gli organizzatori, gli sponsor e quanti sono impegnati in questa eccellente manifestazione, diamo un caloroso benvenuto agli atleti che gareggeranno domenica e a tutte le persone che raggiungeranno Alassio per vivere queste due splendide giornate di sport e di spensieratezza”.



La manifestazione sarà anche un’ottima occasione di festa per il pubblico. Sabato 29 marzo, in Piazza Partigiani, verrà allestito un Village dedicato al mondo della bicicletta, con stand espositivi e aree gastronomiche. Tra le specialità proposte, la polenta concia preparata dai cuochi valdostani, omaggio alla sinergia della competizione con la Valle d'Aosta, e degustazioni di prodotti tipici liguri, tra cui alle ore 17 “Ranzo is Wine”, momento dedicato al vino Pigato raccontato dal giornalista Stefano Pezzini. A partire dalle 18.30 la piazza ospiterà il Muretto Latin Party, con Enzo Dj Riva Salsera e Riva Dance Academy. Durante tutta la giornata, Giacomo Aicardi animerà l'evento con momenti di intrattenimento. Inoltre, sia sabato 29 sia domenica 30 saranno presenti all'evento due supercar da sogno, che potranno essere guidare su un percorso stradale con un istruttore al fianco.

Domenica 30 marzo, alle 10:20, poco prima della partenza della gara, davanti al Muretto di Alassio si terrà un momento di commemorazione in omaggio a Simone Rossi - già assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Alassio dal 2013 al 2018, vicepresidente del Consiglio Comunale e consigliere di Opposizione dal 2018 al 2023 – al quale è dedicata la manifestazione.



Anche quest'anno il grande campione Claudio Chiappucci sarà testimonial della Gran Fondo Muretto MTB. El Diablo incontrerà’ gli amici della Muretto al Village in Piazza Partigiani sabato 29 e domenica 30 marzo e sarà presente alla partenza della competizione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'organizzazione al numero +39 3939384803.