Ciclismo: ottime prestazioni per gli atleti ponentini della Contraband Cycling Team nel cuneese (Foto)

Un'altra domenica da incorniciare per le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team, protagoniste assolute del circuito su strada di Pollenzo, immerso nel verde delle colline tra Alba e Bra. In uno scenario da cartolina, i nostri Giovanissimi hanno regalato spettacolo e grandi emozioni. Alle 10 in punto, via alle gare con i più piccoli del gruppo: Brusco Loris taglia per primo il traguardo, sfoggiando un sorriso che vale più di mille medaglie, seguito da un grintoso Balestra Mattia. il Boss, terzo classificato.

Nella categoria G1, il podio si tinge dei colori Contraband con Brusco Charline e Laigueglia Jacopo, entrambi sul gradino più alto. In G2, gara tutta all’attacco per Balestra Samuele, che conquista un ottimo secondo posto, mentre Ogliaro Balestra Nicolas si difende bene chiudendo ottavo. In crescita anche Bertagni Nicole, terza tra le ragazze. Emozionante volata nella G3, dove Bertani Thomas conquista con determinazione la sua prima vittoria stagionale. In G4, grande impresa di Brusco Brian che parte a razzo e stacca il gruppo di quasi 10 secondi già al primo giro; buona prova anche per Brusco Nikolas, settimo al traguardo. Tra le G5 femminili, Bertagni Alexia mette in mostra tutto il suo entusiasmo e conclude con una prestazione da applausi.

La gara più attesa della giornata ha visto protagonista il capitano Alessandro Barbero, che, in fuga con l’amico Arcudi Federico della Piossasco, resta solo dopo una caduta dell’avversario. Barbero non si lascia intimidire, resiste fino alla fine e conquista la coppa dorata. Ottimo anche Grosso Matteo, che ha dimostrato carattere, determinazione e tanta voglia di crescere arrivando in 9° posizione.

Grazie a queste straordinarie prestazioni, la Contraband Cycling Team si aggiudica anche il primo premio come miglior società: un altro tassello importante nella crescita di questo gruppo di giovani talenti. Prossimo appuntamento domenica a Bussana di Sanremo con il 1° Memorial Domenico Balestra, gara su strada per Giovanissimi in un bellissimo circuito cittadino chiuso al traffico: ore 14.30 prima partenza e tutti pronti a tifare per le Piccole Canaglie della Contraband Cycling Team