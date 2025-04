Ciclismo. Il Giro della Liguria è arrivato a Vado Ligure, la cronaca e gli scatti (GALLERY)

Si è svolta domenica a Vado Ligure, la seconda tappa del giro ciclistico della Liguria, denominato Gran Premio Città di Vado Ligure. Ad organizzare in modo impeccabile la tappa è stato il Bicistore Cycling Team Carcare, con il supporto del Comune di Vado Ligure e della polizia municipale vadese che ha garantito che la manifestazione si svolgesse in massima sicurezza, con l'aiuto di un centinaio di volontari che hanno presidiato ogni incrocio o strada. Il percorso prevedeva la partenza dai Giardini Colombo sul lungomare, con trasferimento dietro vettura fino al Molo 884, dove iniziava l'anello del circuito, che dopo un primo giro di ricognizione sempre dietro alla vettura degli organizzatori, veniva percorso per 6 volte dagli over 50 e 8 volte dagli under 50.

Il circuito interamente ricavato tra la zona industriale, zona Molo e uno strappetto di circa 800 mt a San Genesio, con arrivo sul vialone del centro commerciale il Molo 884. Il percorso di circa 5 km è stato giudicato bellissimo e molto tecnico dagli oltre 120 ciclisti iscritti, l'ascesa a San Genesio , una velocissima discesa e poi continui rilanci nella zona industriale. Due le partenze previste, gli over 50 hanno corso per primi e ad aggiudicarsi la gara è stato Rapaccioli della SSD Team Stocchetti di Pavia che ha staccato di pochi metri Prandi della Bicistore più staccato Silvestri della Ciclistica Bordighera. Prima delle donne De Sciora della Readman Team di Torino, seconda la Zucco della Santini Corse di Milano e terza Sensi del Team Bike Pancalieri Torino.

Molto combattuta anche la under 50 dove a farla da padrone sono stati gli junior, che nel finale hanno sprigionato tutta la loro potenza e sono andati a piazzarsi nell'ordine: primo Calipa della Ciclistica Bordighera. secondo Foppiano del Team Valfontanabuona e terzo Baietto del Team Marchisio. Al termine l'intera carovana del giro si è nuovamente ritrovata nella centrale Piazza Cavour di Vado Ligure per un sontuoso rinfresco, per i saluti del sindaco e per la ricca premiazione.