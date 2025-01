Calcio, Prima Categoria. Altro cambio in panchina per lo Sciarbo&Cogo dopo il ko col Savona: si dimette mister Ferraro

Nuovo cambio della guardia sulla panchina dello Sciarbo & Cogo all'indomani della sfida persa domenica scorsa contro il Savona nel girone B di Prima Categoria.

"Il presidente Carlo Schelotto e la società tutta Sciarbo & Cogo Calcio ASD comunicano che, di comune accordo con il mister, Enrico Ferraro non sarà più l'allenatore della prima squadra" si legge nella nota della società.

"A 'Chicco' vanno i nostri ringraziamenti per la serietà, la professionalità e l'impegno nel lavoro svolto in questi mesi, nonché gli auguri per le migliori fortune sportive e personali. Al più presto verrà comunicato il nome del nuovo allenatore designato".