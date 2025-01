Calcio, Juniores. Il Pontelungo rafforza il terzo posto superando in trasferta la Golfodianese

Vittoria importante per la Juniores del Pontelungo di Accame che su un campo storicamente difficile come quello della Golfo Dianese si impone per 2 a 0.

Due traverse, due interventi prodigiosi del portiere rossoblù e finalmente nel finale la rete del vantaggio con Destito Lorenzo, su passaggio del fratello Samuel, dopo una splendida azione. A cinque da termine arriva il goal che chiude la gara, dopo da un redivivo Vannozzi su assist dello stesso Destito.

Tre punti fondamentali che confermano la squadra granata al terzo posto della classifica, i punti dalla coppia di testa di Ceriale e Taggia sono otto.

GOLFO DIANESE – PONTELUNGO 0-2

Reti: 76’ Destito L., 84’ Vannozzi

PONTELUNGO: Orru, Alessi (50’ Rossano), Destito S., Gerini, Protti, Pulerà (86’ Guglielmone), Galati, Cataldo, Actis (68’ Vannozzi), Buttu, Destito L.

A disposizione: Fata, Salvaggio, Miftah, Gucciardi

All. F. Accame