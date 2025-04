Calcio. Altarese. I giallorossi interrompono il filotto del Vadino, Ponte: "Ingauni ottima squadra, chiuderemo affrontando ogni gara al meglio (VIDEO)

Abbiamo affrontato un'ottima squadra che si è anche rinforzata nel mercato di dicembre con giocatori di valore che le hanno fatto fare un notevole salto di qualità. Venivano da quattro vittorie consecutive e sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Nel primo tempo non abbiamo fatto una grande prestazione ma nel secondo siamo entrati con più piglio e voglia, trovando il gol del vantaggio. Poi ci siamo fatti raggiungere su punizione”

In vista delle prossime tre partite purtroppo siamo siamo ridotti ai minimi a causa dei tanti infortuni. Cercheremo comunque di affrontare tutte le gare al meglio, a cominciare dal Camporosso. Lavoreremo in settimana per ottenere i migliori risultati possibii”

Ecco le dichiarazioni di mister Ponte dopo il 2-2 con il Vadino: