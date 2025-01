Stelle nello Sport: nomination aperte per gli sportivi liguri del 2025

Scatta ufficialmente il countdown di Stelle nello Sport verso le votazioni per eleggere gli Sportivi liguri e le Società del 2025! E' tempo di “primarie”, in un anno speciale in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport. Il Team di Stelle nello Sport è al lavoro per verificare tutti gli eventi e i risultati degli sportivi liguri nell’ultimo anno per preparare gli elenchi da sottoporre alla votazione degli appassionati.

Un primo screening è stato portato avanti con le Federazioni olimpiche in occasione del lancio di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport al palasport di Genova. Sono stati individuati 28 giovani talenti che hanno sfilato al fianco degli Ambassador di Liguria 2025. Ora prosegue questo lavoro di raccolta nominativi di giovani talenti che potranno così concorrere nell'elezione delle Stelle nello Sport!

Ogni Federazione e Società sportiva può segnalare nuovi talenti che potranno diventare future “Stelle”. E' sufficiente inviare una mail a all'indirizzo info@stellenellosport.com indicando Cognome, Nome, Anno di Nascita e Disciplina Sportiva.

Ecco le categorie di voto previste da Stelle nello Sport:

BIG MASCHILE (atleti nati prima del 1° gennaio 2007)

BIG FEMMINILE (atlete nate prima del 1° gennaio 2007)

JUNIOR MASCHILE (atleti nati tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010)

JUNIOR FEMMINILE (atlete nate tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010)

GREEN (atleti e atlete nati/e dopo l’1 gennaio 2011)

SOCIETA’ (indicare quale sezione, non vale una intera polisportiva)

Venerdì 28 Febbraio 2025 si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Nove settimane di sfide. Si voterà fino a venerdì 25 aprile, una volta alla settimana. I primi 3 Atleti di ogni categoria e le prime 3 Società sportive saranno incoronati in occasione del 26° Galà delle Stelle nello Sport che si svolgerà ai Magazzini del Cotone del Porto Antico Giovedì 15 maggio alle ore 20:30.