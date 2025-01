Giudice Sportivo, Promozione: tra i savonesi fermati Ghigliazza, Kacellari e Romeo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 19/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 125,00 DON BOSCO SPEZIA CALCIO

Per aver consentito l'ingresso negli spogliatoi al proprio tecnico in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, il quale all'invito del ddg di recarsi in tribuna, reagiva in modo aggressivo, arrivando nei pressi dello spogliatoio della terna.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/ 3/2025

ARENA FABIO (FORZA E CORAGGIO)

Correva dalla panchina nell'altra met‡ del tdg e rivolgeva un'espressione ingiuriosa nei confronti di un AA;

dopo aver lasciato il tdg, continuava ad urlare e ad insultare la terna (sanzione rilevata da parte di un AA)



AMMONIZIONE (II INFR)

PITTALUGA ROBERTO (SAMPIERDARENESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

SPINETTA MATTEO (CAPERANESE 2015)



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 28/ 2/2025

BASTIANELLI CLODIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

Tecnico in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare, entrava comunque negli spogliatoi; al richiamo del ddg di recarsi in tribuna, reagiva in modo aggressivo, arrivando nei pressi dello spogliatoio della terna (sanzione inflitta ai sensi dell'art. 21, comma 9 CGS ed aggravata ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett, m del CGS, da scontarsi allo spirare della squalifica ancora pendente)



SQUALIFICA FINO AL 6/ 2/2025

BETTINOTTI JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SARPERO CARLO (ALBISSOLE 1909)



AMMONIZIONE (VI INFR)

BERETTA MATTEO (LEVANTO CALCIO)

STEVANO GIANNI (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

CRIPPA LUCA (PSM RAPALLO)

FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GHIGLIAZZA JACOPO (ALBISSOLE 1909)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

GIANNINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MICELI ARMANDO (ARGENTINA ARMA)

KACELLARI RICARD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

MORETTINI FABIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

BONATI GIOVANNI (LEVANTO CALCIO)

MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)

PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RANASINGHE SAMUELE (BUSALLA CALCIO)

CANEPA MIRKO (CALVARESE 1923)

TRAVAGLINI LUCA (CELLA 1956)

PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

TORRI IVAN (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BARABINO NICCOLO (MAGRA AZZURRI)

COGOZZO ALESSANDRO (PANCHINA)

ROCCA ANDREA (PONTELUNGO 1949)

GALLIO FEDERICO (PSM RAPALLO)

BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FAVORITO PIETRO (ALBISSOLE 1909)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)

FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE (III INFR)

MAMONE MICHELE (ARGENTINA ARMA)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

REPETTO EDOARDO (BUSALLA CALCIO)

TORTORELLA ANDREA (CALVARESE 1923)

BONIFACINO DIEGO (CARCARESE)

PARISE LORENZO (CELLA 1956)

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BIANCHI ALBERTO (FORZA E CORAGGIO)

MARESCA GREGORIO (FORZA E CORAGGIO)

CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

FAGANDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)

GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)

CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (SAMPIERDARENESE)

BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)

CASELLA DANIELE (SAN DESIDERIO)

GNECCO SIMONE (SAN DESIDERIO)

MALINCONICO ANGELO DIEGO (SUPERBA CALCIO 2017)

ARETUSO MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)

HADERBACHE MATTEO ENRICO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

ACQUANITA LUCA (ALBISSOLE 1909)

CESARETTI SIMONE (CAPERANESE 2015)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

FERRARESI EMANUELE (CAPERANESE 2015)

MOTTA FILIPPO (CAPERANESE 2015)

DONNA EDOARDO (LEGINO 1910)

GARZOGLIO SAHEL (LEGINO 1910)

PARISE LUCA (LITTLE CLUB JAMES)

CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)

KUCI ERALDO (NEW BRAGNO CALCIO)

ROMANO GABRIELE (NEW BRAGNO CALCIO)

ALIZERI LORENZO (PONTELUNGO 1949)

MACELLONI EDOARDO (PSM RAPALLO)

MARINO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)

BUCCHIERI GIUSEPPE (SAN DESIDERIO)

ANDREONI GIOVANNI (SESTRESE BOR. 1919)

BALESTRINO SIMONE (SESTRESE BOR. 1919)

LOSSO GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

MAZZI TOMMASO (TARROS SARZANESE SRL)



AMMONIZIONE (I INFR)

CUKA LEONIDI (ALBISSOLE 1909)

DIANA ANDREA (ALBISSOLE 1909)

ORENGO ALESSIO (ARGENTINA ARMA)

PADI THOMAS (CAPERANESE 2015)

MOLINA BORJA EDWARDALONSO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

GUGLIELMI LUCA (FORZA E CORAGGIO)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

PODENZANA FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)

BIANCHI GABRIEL (MAGRA AZZURRI)

LA ROSA NOAL (MILLESIMO CALCIO)

STAFA RAJAN (MILLESIMO CALCIO)

BARLETTA DENIL (PANCHINA)

IANNELLI LUCA (PSM RAPALLO)

TOSCANO FLAVIO (PSM RAPALLO)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

VENTURINI ANDREA GIOVANNI (SAN DESIDERIO)

BODRATO EUGENIO (SUPERBA CALCIO 2017)

BERGITTO EMANUELE (TARROS SARZANESE SRL)

BLANDI DENNY (TARROS SARZANESE SRL)

LORENZI FRANCESCO (VENTIMIGLIACALCIO)