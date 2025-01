Calcio, Eccellenza. Il Campomorone passa in rimonta all'Ellena, Zunino e Campaner ribaltano il gol di Campelli

SAN FRANCESCO LOANO - CAMPOMORONE SANT'OLCESE 1-2 (45' Campelli - 55' Zunino, 89' Campaner)



52' FINISCE QUA! IL CAMPOMORONE ESPUGNA 2-1 L'ELLENA

50 cambio Campomorone. Consoli per Marzi

45' saranno cinque i minuto di recupero

44' IL VANTAGGIO DEL CAMPOMORONE! MISCHIA DAVANTI A GHIZZARDI RISOLTA ALLA FINE DA CAMPANER! SORPASSO PER LA SQUADRA DI ALESSI

43 rischia la San Francesco sul cross di Zunino, il ponte di Giambarresi non viene sfruttato

30' un quarto d'ora alla fine. Gara caduta di tono, serve un episodio da entrambe le parti per conquistare i tre punti

24' doppio cambio San Francesco, escono Bonifazio e Carastro per Staltari e Valentino

20' fallo su Buonocore, annullato il gol in acrobazia di Zunino, sarebbe stata una delle reti più spettacolari della stagione

19' sfiora il nuovo vantaggio Carastro, l'attaccante anticipa Ferro in uscita senza però trovare la porta

16' ammonito Buonocore

10' IL PAREGGIO DI ZUNINO! L'EX TROVA IL GOL DELL'1-1 DAL VERTICE DELL'AREA SINISTRA, SORPRESO GHIZZARDI NELL'OCCASIONE

6' Campaner e Zunino si preparano all'ingresso, escono Franchi e Michelotti

6' a terra Ghizzardi, colpo al fianco in caduta per il portiere rossobli

5' Carastro vede al centro Auteri, destro troppo aperto rispetto alla porta dei genovesi

1' si riparte!



SECONDO TEMPO

45' LA TRASFORMAZIONE DI CAMPELLI! BATTUTA PERFETTA SOPRA LA BARRIERA! FERRO E' SORPRESO! ROSSOBLU AVANTI! NON C'E' PIU' TEMPO, SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI

44' resta a terra Leo, mentre i rossoblu guadagnano un calcio di punizione dal vertice dell'area

42' Campelli fa correre per Cargiolli, la deviazione sul tiro della punta non viene rilevato dal primo assistente Morbelli

35' ottimo inserimento senza palla di Marzi il mancino di controbalzo mette i brividi a Ghizzardi

34' ammonito Bonifazio

33' corner di Campelli, Ferro devia la sfera lontana dalla disponibilità di Balla

30' break Auteri, Franchi lo trattiene e spende un giallo con intelligenza

22' guadagna un corner la San Francesco sul mancato controllo di Auteri, poteva far meglio l'attaccante di casa in questo frangente

18' 4-3-1-2 invece per la squadra di Cattardico, Auteri tende ad aprirsi a sinistra in occasione delle giocate offensive rossoblu

17' il primo giallo del match è per Michelotti

12' 3-4-1-2 per gli ospiti con Tona in posizione di braccetto mancino, Michelotti opera alle spalle della coppia Trabacchi . Marzi

9' gran ripartenza della San Francesco orchestrata dallo strappo di Campelli in mediana, Cargiolli sbilanciato non può avere la coordinazione giusta per impensierire Ferro

7' ancora Cargiolli, conclusione forte ma prima di misura

3' prima occasione per i rossoblu! Si ddisturbano Carastro e Cargiolli al momento della battuta, l'ex Albissola non trova lo specchio per centimetri

1' si parte!

PRIMO TEMPO



SAN FRANCESCO LOANO: Ghizzardi, Alberto, Leo, Buonocore, Balla, Basso, Campelli, Bonifazio, Cargiolli, Auteri, Carastro.

A disposizione: Gallo. D'Aiuto, Garibbo, Oxhallari, Carinci, Lingua, Staltari, Valentino. Cauteruccio.

Allenatore: Cattardico



CAMPOMORONE: Ferro. Tancredi, Giambarresi, Franchi, Zanoli, Tona, Galli, Trabacca, Marzi, Fassone, Michelotti.

A disposizione: Rainone, Scala, Tavaroli, Giacobbe, Campaner, Mataloni, Zunino, Chirone, Consoli,

Allenatore: Alessi



Arbitro: Pettirossi di Genova

A disposizione: Morbelli di Albenga e Semini di Albenga.